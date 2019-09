Jubel für Alan Gilbert in der Elbphilharmonie

Stand: 07.09.2019 07:13 Uhr

Er ballt die Faust, stampft mit dem Fuß auf, geht in die Knie. Man spürt schon nach den ersten Tönen: Hier geschieht gerade etwas Neues! Am Freitagabend war die Premiere für Alan Gilbert als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Mit Jubel und Begeisterung ist die Elbphilharmonie in die neue Konzert-Saison gestartet.

Frisch, überraschend, radikal

Die immer wieder gespielte Brahms-Sinfonie Nr. 1 klingt bei Alan Gilbert frisch, überraschend und radikal. Gilbert, der viele Jahre die New Yorker Philharmoniker leitete, hat das Hamburger Publikum in der Opening Night fast dreieinhalb Stunden mit unterschiedlichster Musik begeistert.

Am Schluss mit einem Bier auf der Bühne

Nur die modernen Klänge von Edgar Varèse ganz am Schluss ließen manchen etwas ratlos zurück. Beim tosenden Schlussapplaus stand Gilbert mit einem Glas Bier auf der Bühne und prostete dem Publikum zu.

Die "Opening Night" ist der Auftakt zu einem dreiwöchigen Eröffnungsfestival unter dem Titel "Klingt nach Gilbert" mit Konzerten in der Elbphilharmonie und in der Laeiszhalle. Als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters ist Gilbert einer der wichtigsten Musiker der Stadt.

