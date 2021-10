Joseph Joachim Violinwettbewerb: Siegerin steht fest

Stand: 11.10.2021 07:52 Uhr

Maria Ioudenitch hat den Internationalen Joseph Joachim Violinwettbewerb für Nachwuchsgeiger*innen in Hannover gewonnen. In der Runde der letzten vier setzte sie sich am Sonntag im Großen Sendesaal des NDR in Hannover durch. Hören Sie hier die Finalkonzerte und die Bekanntgabe der Preisträger*innen.