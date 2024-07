John Neumeiers letzter Tanz: Was erwartet uns zum Abschied? Stand: 12.07.2024 12:56 Uhr Am Sonntag ist es soweit: John Neumeier, der dienstälteste Ballettintendant der Welt, verabschiedet sich nach legendären 51 Jahren als Chef vom Hamburg Ballett. Überraschungen sind in seiner 49. "Nijinsky-Gala" nicht ausgeschlossen.

"Es wird dem Publikum schwer fallen, Neumeier am Sonntag von der Bühne zu lassen. Schon bei seiner letzten Premiere wollte der Applaus gar nicht aufhören", sagt NDR Ballettexpertin Annette Matz, die fest mit Überraschungen rechnet: "Platz dafür ist auf jeden Fall. Die Nijinsky-Gala ist immer ein XXL-Tanzfestival - vier Stunden sollen es diesmal werden, dazu die Pausen. Ich habe auch schon fast sechs Stunden erlebt. Also: ich warte ab." Der Abend ist überschrieben mit "The World of John Neumeier", es wird Ausschnitte aus Balletten geben, die für Neumeier zu den wesentlichen Stationen seines Lebens zählen.

Der US-Amerikaner, der 1973 mit gerade einmal 34 Jahren Ballettdirektor in Hamburg wurde, moderiert selbst durch die Veranstaltung und wird erzählen, warum er welche Stücke ausgewählt hat. Eine besondere Rolle spielt dabei Gustav Mahlers "Dritte Sinfonie" - ein Werk, das seit Jahrzehnten untrennbar zu Hamburg gehört. Und der Abend wird durchzogen mit dem Geist und den Gedanken über die Liebe: Die Liebe zur Kunst und damit auch zu Neumeiers Arbeit. "Dance is a labor of love" (etwa "Tanzen ist Arbeit aus Liebe") - diese Worte sollen am Ende der Ballettgala stehen.

Neumeier bleibt an der Staatsoper präsent

Das Hamburger Publikum hatte ein Jahr Zeit, sich auf diesen Abschied vorzubereiten und sich an ihn zu gewöhnen. Denn eigentlich sollte ja schon im vergangenen Jahr Schluss sein, Neumeier verlängerte dann noch einmal, weil sein Nachfolger Demis Volpi nicht früher kommen konnte. Zwar wird das "Hamburg Ballett" ab dem 1. August offiziell nur noch ohne den Namens-Zusatz "John Neumeier" geführt werden, der Übergang zu Volpi wird dennoch ein behutsamer sein.

Volpis erste Spielzeit ist überschrieben mit "Prolog", also Vorwort oder Auftakt: Zu sehen gibt es acht neue Choreographien von verschiedenen Choreographen. Volpi möchte unterschiedliche Tanzsprachen zeigen - darunter natürlich auch seine eigene. Das wird dann schon ein kleiner Unterschied sein zur Neumeier-Zeit. Denn wenn es überhaupt mal Kritik an dessen Tätigkeit in Hamburg gab, erläutert Expterin Matz, dann daran, dass er zu wenig andere Tanzsprachen gezeigt hat: "Es gab ja in der Regel zumindest Neumeier-Stücke oder Wiederaufnahmen von Neumeier-Stücken."

Das wird auch über diesen Sommer hinaus so bleiben: An der Staatsoper sind viele Neumeier-Ballette eingeplant. Zudem wird er im nächsten Jahr ein Stück für sein Bundesjugendballett kreieren. Außerdem wird der 85-Jährige seine Ballettsammlung der Stadt hinterlassen. Eine Villa dafür hat Hamburg 2022 erworben, die muss aber noch saniert und umgebaut werden.

