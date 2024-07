Emotionaler Abschied: John Neumeiers Nijinsky-Gala beendet Ära Stand: 15.07.2024 09:05 Uhr Nach 51 Jahren hat sich Hamburgs Ballettchef John Neumeier gestern Abend in der Hamburgischen Staatsoper von seinem Publikum verabschiedet. Die 49. Nijinsky-Gala begann routiniert - und endete sehr emotional.

von Annette Matz

Noch eine Stunde vor Vorstellungsbeginn stehen viele Ballettfans mit Schildern vor der Staatsoper. Keine Demo - sie sind auf Kartensuche. Manche halten ihre "Suche Karte"-Schildchen diskret vor dem Bauch, andere haben extra ein leuchtend oranges Kleid angezogen. Eine Hamburgerin schwenkt gar ein großes Pappschild an einem langen Kantholz in die Höhe und erzählt: "Hier stehen zig Leute mit Schildern, aber versuchen will ich es. Sonst würde ich mir ewig vorwerfen, ich habe es nicht versucht."

Weitere Informationen Superstar des Tanzes: John Neumeier - von den Anfängen bis heute 1973 war er der jüngste Ballettdirektor Deutschlands, heute ist er der älteste der Welt: eine Würdigung zum Abschied des Wahl-Hamburgers. mehr

Hoffnung hat sie zwar wenig, aber für den Fall der Fälle genug Bargeld dabei. Bis zu 200 Euro will sie ausgeben, denn: "Das ist so besonders heute. Das ist eine Legende, die da geht!" Ihr Aufwand lohnt sich: Tatsächlich bekommt sie später noch ein Ticket.

Besucherin: "Ein Grund, sich zu freuen!"

Im Foyer herrscht dann gespannte Erwartung und Vorfreude, weniger Abschiedsstimmung. Ein Besucher meint: "Er sorgt dafür, dass man nicht traurig wird. Ich denke, er ist schon darüber hinweg. Heute ist das für ihn Business." Eine Frau erklärt: "Wir werden heute einen schönen Querschnitt sehen von seiner Arbeit - und das ist ein Grund, sich zu freuen!"

Und wirklich: Routiniert und charmant führt John Neumeier durch den Abend, begeistert begrüßt vom Hamburger Publikum. Er widmet die Gala seiner Compagnie und dem Ballettzentrum, das seit 1989 nicht nur Trainingsräume für das Hamburg Ballett beherbergt, sondern mit seiner Ballettschule zur Talentschmiede geworden ist. Zwischendurch erzählt der Noch-Ballettchef Anekdoten, als wenn alles so wäre, wie immer.

VIDEO: Kommentar: Der Abschied von John Neumeier ist auch ein Anfang (3 Min)

13 exzellente Ausschnitte aus John Neumeiers Balletten

Für den Abend hat John Neumeier 13 Ausschnitte aus seinen Balletten ausgesucht. Mit dabei ist bekanntes aus dem Repertoire wie das "Beethoven-Projekt" oder "Ghost Light", dieses besondere Stück, das in der Corona- Zeit entstanden ist.

Auf die Bühne kommen aber auch Ballette, die selten zu sehen waren - wie der Pas de Deux aus "Hello", den Neumeier Mitte der 90er-Jahre zum 50. Jubiläum des Stuttgarter Balletts kreiert hatte. Oder "Lento" aus dem Jahr 1999, getanzt an diesem Abend von der hinreißend eleganten Olga Smirnowa als Gast. Das Hamburg Ballett zeigt sich einmal mehr exzellent. Was hat der Nachfolger Demis Volpi für ein Glück!

"Bricht mir das Herz": Bundesjugendballett muss aus Ballettzentrum raus

Der schöne Ballettabend bleibt lange ohne Überraschungen, fast plätschert er ein bisschen vor sich hin. Ein Raunen geht erst im dritten Teil des Abends durch das Publikum, als Neumeier bekannt gibt, dass sein Bundesjugendballett, bei dem er auf ewig Intendant bleiben will, nicht mehr Teil des Ballettzentrums ist und sich neue Räume suchen muss. "Der neue Ballettdirektor hat entschieden, dass es nicht genug Platz dafür gibt", so Neumeier. "Dass diese jungen Tänzer nicht mehr Teil des Mikrokosmos des Ballettzentrums sind, bricht mir das Herz."

Als John Neumeier sich nach fünf Stunden beim Orchester, bei der Technik, dem Kostüm und seinen Tänzern bedankt, kann man eine Stecknadel fallen hören. Immer wieder versagt ihm die Stimme.

Eine Ära ist zu Ende gegangen

Eine Ära ist nach 51 Jahren zu Ende gegangen. Glauben kann das an diese Abend keiner. Bei vielen Wegbegleitern und Mitarbeitenden schaut man in traurige Augen. Darüber sprechen? Am liebsten nicht. Jedenfalls nicht heute.

afür sagt beim Rausgehen ein Mann aus dem Publikum: "John Neumeier kann sehr stolz darauf sein, was er erreicht hat. Das hilft vielleicht hinweg über die Stimmung, die sich jetzt verbreiten wird. Er wird nicht vergessen!"

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 15.07.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz