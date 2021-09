Festspielfrühling Rügen 2022: 24 Veranstaltungen geplant Stand: 03.09.2021 12:00 Uhr Der Festspielfrühling auf Rügen präsentiert im kommenden März insgesamt 24 Veranstaltungen, darunter 20 Konzerte. Der Geiger Daniel Hope hat das Programm in Rostock vorgestellt.

von Axel Seitz

Brahms in einer Backstube in Mukran, Piazzolla in der Festscheune vom Gut Lebbin, Mozart auf der Seebrücke von Sellin. In mehr als zehn Orten auf Rügen präsentiert sich ein abwechslungsreicher Festspielfrühling, für den Daniel Hope die musikalische Leitung übernahm. Ursprünglich hatte der Geiger dieses Festival bereits für 2020 geplant, doch wegen der Corona-Pandemie musste der Festspielfrühling dann abgesagt werden.

Nun kommen mit zweijähriger Verzögerung zahlreiche internationale musikalische Wegbegleiter von Daniel Hope nach Rügen. Zu ihnen gehören die britische Cellistin Josephine Knight, die österreichische Violinistin Julia Turnovsky, der US-Amerikanische Pianist Maxim Lando und der chinesische Cellist Yibai Chen. Zudem wird der Schauspieler Sebastian Koch zu einer Lesung nach Binz anreisen und die Neubrandenburger Philharmonie gibt gemeinsam mit Daniel Hope gleich zwei große Orchesterkonzerte in Putbus.

Festivalfrühling 2021 wird zum Festivalherbst

Der 48jährige Violinist ist den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren eng verbunden, zwischen 2009 und 2013 war er auch ihr künstlerischer Leiter. 2006 prägte der Geiger den Festspielsommer als damals erster Preisträger in Residence, diese künstlerische Aufgabe hat in diesem Sommer der Bratschist Nils Mönkemeyer übernommen.

Den Festspielfrühling gibt es seit 2012. Doch wegen der Corona-Pandemie ist der "kleine Bruder" der Festspiele bereits zweimal ausgefallen. Allerdings konnte die für dieses Jahr geplante Ausgabe mit dem Armida-Quartett in der künstlerischen Verantwortung um einige Monate verschoben werden. Und so wird es vom 15. bis 24. Oktober 2021 erstmals einen Festspielherbst auf Rügen geben.

Der Festspielfrühling 2022 beginnt dann, mit Unterstützung des NDR, im kommenden Frühjahr am 18. März mit einem großen Frühlingserwachen und endet am 27. März 2022 mit einem Festspielkehraus - beide Konzerte gibt es jeweils im Marstall von Putbus.

