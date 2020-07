Stand: 30.07.2020 10:43 Uhr - NDR Kultur

Konzert: Christoph Sietzen begeistert in Isenhagen von Janek Wiechers

Im niedersächsischen Isenhagen bei Gifhorn spielte der junge luxemburgisch-österreichische Perkussionist Christoph Sietzen ein abwechslungsreiches Programm verschiedenster Stile beim ersten NDR Kultur Foyerkonzert on tour seit Beginn der Corona-Pandemie. Erstmalig war wieder Publikum zugelassen - in begrenzter Anzahl und mit Abstand und Maske. Ein intimer Konzertabend für ein kulturhungriges Publikum.

Hochkonzentriert, ja in die Klänge, die er erzeugt, versunken, so steht Christoph Sietzen, in knallrotem Hemd, je zwei Klöppel in der Hand, an der Marimba. Mit einer für das hölzerne Schlaginstrument adaptierten Version einer Sarabande von Johann Sebastian Bach beginnt Sietzen sein lebendiges Solokonzert. Die Schlägel huschen über die Klangstäbe, während sich ein warmer, weicher Klang in der Kirche ausbreitet. Die Kulisse des Konzerts bildet der Altarraum der gotischen Stiftskirche des Klosters Isenhagen im niedersächsischen Landkreis Gifhorn.

Christoph Sietzens zweites Konzert nach langer Pause

Für den 28-jährigen Perkussionisten Christoph Sietzen ist es ein besonderer Abend: "Es ist wirklich berührend, wieder Musik machen zu dürfen - vor Publikum, vor Ihnen. Für mich ist das wirklich ein Fasten gewesen. Herzlichen Dank an alle." Der Abend ist erst sein zweites Konzert vor Publikum seit Langem. Rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer haben es sich in den Holzbänken im Kirchenschiff des hübschen Backsteinbaus aus dem 14. Jahrhundert bequem gemacht und lauschen andächtig.

Perkussion in allen Facetten

Christoph Sietzen kann nicht nur leise und bedächtig. Spielend leicht wechselt er die Schlaginstrumente, die er in der Apsis der Klosterkirche in Isenhagen aufgebaut hat. Mit viel Verve und rasenden Wirbeln interpretiert er hochkomplexe Kompositionen, wie das Stück "13 Drums" des japanischen Komponisten Maki Ishii. Christoph Sietzen, das wird schnell klar an diesem Abend, ist ein unglaublich vielseitiger Musiker. Eine Tatsache, auf die auch Moderator Ludwig Hartmann eingeht, der zwischen den Stücken mit Sietzen über dessen Musik und Lebenslauf spricht: "Wonach sind Sie gegangen, wonach haben Sie diese Mischung gewählt?" "Das ist für mich eine der großen Faszinationen des Schlagwerks, dieser Facettenreichtum", erklärt Sietzen, "dass man sowohl auf der Marimba eine Lautensuite von Bach, wie ich finde, sehr gut spielen, aber auch ganz andere Töne anstimmen kann."

"Schlagwerk" oder "Klangwerk"?

Extrem viel verlangt Christoph Sietzen die schwere und stellenweise rasend schnelle Komposition "Rebons" von Jannis Xenakis ab. Doch auch dieses Stück präsentiert der junge Schlagwerker mit faszinierender Leichtigkeit. Das Wort Schlagwerk mag der 28-jährige Musiker übrigens nicht so gern, wie er im Gespräch mit Ludwig Hartmann betont. Klangwerk sei ihm lieber: "Tatsächlich geht's ja nicht ums Schlagen, sondern um die Klänge, die man hervorholen kann."

Freude an der Musik beim Künstler wie beim Publikum

Christoph Sietzen kommt sehr sympathisch daher, sein Witz und seine Spielfreude übertragen sich - in den Raum, aufs Publikum. Faszinierend ist auch, wie er in einer Improvisation einer einzelnen Snaredrum samt Metall-Ständer vielschichtige Klänge entlockt.

Am Ende des wie im Fluge vergangenen Konzerts steht viel Applaus. Dem Publikum ist die Dankbarkeit, endlich wieder ins Konzert gehen zu können, förmlich ins Gesicht geschrieben. Der Abend mit Christoph Sietzen ist für sie ein Erlebnis: "Das war das erste Ereignis seit langem und wir sind total dankbar, dieses wunderbare Konzert erlebt haben zu dürfen", erzählt eine Zuschauerin. "Das war wirklich toll!"

