Bayreuther Festspiele: Neuer "Siegfried" heute beim "Ring" Stand: 03.08.2022 12:15 Uhr Nach "Rheingold" und der "Walküre" folgt bei Wagners "Ring des Nibelungen" heute "Siegfried". NDR Kultur überträgt ab 20 Uhr zeitversetzt.

Nach seinem Bühnenunfall ist Tomasz Konieczny wieder dabei und singt den Wanderer in der Premiere von "Siegfried". Die Aufführung können Sie hier ab 20 Uhr mitverfolgen.

Am Montag hatte sich "Wotan"-Sänger Tomasz Konieczny in der Bayreuther Premiere der "Walküre" so schwer verletzt, dass er nicht weitersingen konnte. Konieczny kippte im 2. Aufzug hinten über, weil die Rückenlehne eines Sessels brach. Zwar hat er noch tapfer den Aufzug zu Ende gesungen, doch danach ging allerdings nichts mehr. Für ihn sprang im dritten Akt der Michael Kupfer-Radecky ein. Doch wie mittlerweile die Bayreuther Festspiele bekannt gaben, wird Konieczny in der Premiere von "Siegfried" wie geplant singen.

Im Wald und auf dem Felsen

"Siegfried", das Scherzo der "Ring"-Tetralogie, ist auf dem Grünen Hügel wie "Rheingold" und "Götterdämmerung" seit 2015 nicht mehr gespielt worden. Für eine der längsten und anstrengendsten Tenorpartien überhaupt hat Festspielchefin Katharina Wagner den Österreicher Andreas Schager engagiert.

Auf seinem Weg zur Traumfrau lässt der unbesorgte Held den Zwerg Mime (Arnold Bezuyen) ebenso hinter sich wie den Wanderer Wotan (Tomasz Konieczny). Szenisch betreut von Landsmann Valentin Schwarz und musikalisch unterstützt von Cornelius Meister, der für den erkrankten Pietari Inkinen einspringt, wartet schließlich mit Daniela Köhler eine "neue" Brünnhilde auf.

