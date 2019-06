Stand: 18.06.2019 14:53 Uhr

Bachwoche Greifswald startet mit Markus-Passion von Juliane Voigt

Die 73. Bachwoche hat den Titel "Zwischentöne". Das betrifft die Leitung des vorübergehend führungslosen Festivals. Das Programm der drei Interimsintendanten klingt aber nicht nach "Zwischentönen": Furios ist es am Montag im Greifswalder Dom gestartet, mit einem Werk, das viele nicht kennen: der Markus-Passion von Johann Sebastian Bach. Ein Bericht vom Eröffnungs-Konzert.

Seine Passionen haben Johann Sebastian Bach den Ehrentitel eines "fünften Evangelisten" eingebracht. Auch die Markus-Passion gehört dazu. Es ist die Leidensgeschichte und der Kreuzigungsweg von Jesus Christus nach den Worten des Evangelisten Markus. Der Chor der St. Katharinenkirche Hamburg hat dazu im Greifswalder Dom unter der Leitung von Kantor Andreas Fischer gesungen.

Kantor Andreas Fischer hat Markus-Passion rekonstruiert

Von der Markus-Passion sind nur Fragmente erhalten - darunter immerhin aber wichtige Chorsätze. Bach selbst hat seine Werke immer wieder auseinandergenommen. Er hat Choräle und Arien mit anderen Texten weiterverwendet. Manche Partien fehlen ganz. Kirchenmusikdirektor Andreas Fischer hat die Markus-Passion rekonstruiert: "Die Stücke sind alle aus dem Kantatenwerk. Die Oratorien habe ich bewusst ausgeklammert, weil die oft genug aufgeführt werden. Das Neue an dieser Fassung ist, dass die Rezitative in dem sogenannten Parodieverfahren gewonnen sind. Ich habe Rezitative aus Bachkantaten benutzt und die mit dem neuen Text verbunden."

Arien unterstützen die Dramaturgie der Handlung

Das klingt zwar nach Hexenkessel - aber Fischer kennt das Kantatenwerk gut. Und so klingt das Ganze homogen - nach Bach eben. Auch Arien sind dazugekommen: Sie unterstützen die Dramaturgie der Handlung. Nach dem Tod Jesu am Kreuz singt die junge Sopranistin Carolin Franke die Arie "Welt und Himmel nehmt zu Ohren". Herzzerreißend - es ist einer der magischen Momente an diesem Abend im Greifswalder Dom. "Normalerweise sucht man nach Aufnahmen. Von dieser Version habe ich nichts gefunden. Wenn man auf sich selbst gestellt ist, macht es das Ganze spannend, dass man selber die ganze Arie entdecken muss", erzählt die Sopranistin Carolin Franke.

Kantor des Berliner Doms Tobias Brommann zu Gast

Auch Kollegen sind entzückt. Tobias Brommann ist aus Berlin angereist. Er ist Kantor des Berliner Doms: "Diese langsamen Arien sind so schwer zu singen. Das war so großartig, es ist mir kalt den Rücken runtergelaufen." Tobias Bromman hat die Markus-Passion schon in Berlin aufgeführt. Es ist die einzige Fassung, die sich unter Kirchenmusikern durchgesetzt hat. "Als ich das aufgeführt habe, gab es die Noten noch nicht gedruckt. Ich war einer der ersten, der das in dieser Fassung gemacht hat. Und wollte das unbedingt noch einmal erleben", sagt Bromann.

Viele Bachwochen-Besucher hören die Markus-Passion das erste Mal. Ein staunenswertes Ereignis, wie der Schlussapplaus beweist. Sie gehört ab jetzt zum großen Bachwochen-Kanon. Und der Evangelist Markus hat wieder eine Stimme.

Mehr Chorwerke wie Haydns "Schöpfung" im Programm

Auf dem restlichen Programm der Bachwoche stehen weitere große Chorwerke: "Die Schöpfung" von Joseph Haydn sowie das Oratorium "Groß ist Gottes Herrlichkeit" von Gerard Brunk als Abschlusskonzert, das als Zusammenarbeit mit der Lübecker Domkantorei zustande gekommen ist. Am Sonntag ist das selten aufgeführte Werk auch im Lübecker Dom zu hören.

