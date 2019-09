Stand: 06.09.2019 16:21 Uhr

Anne-Sophie Mutter spielt John Williams Across the Stars von Anne-Sophie Mutter & John Williams Vorgestellt von Petra Rieß

Die vierfache Grammy-Preisträgerin Anne-Sophie Mutter zählt zu den international erfolgeichsten Geigerinnen. John Williams hat als Komponist für seinen Filmmusiken fünf Oscars und 24 Grammyauszeichnungen zu Hause stehen. Nun haben die Beiden ein gemeinsames Album veröffentlicht: "Across the Stars". Darauf spielt Mutter Filmmusik von Williams - mit dem Recording Arts Orchestra of Los Angeles.

Das Orchester als Leinwand

Insgesamt vier Kompositionen aus seiner "Star Wars"-Reise hat John Williams für die CD mit Anne-Sophie Mutter neu arrangiert - auf Wunsch der Stargeigerin, die - so erklärt es der Pressetext - unbedingt seine Musik spielen wollte. Williams zögerte nicht. Auch Harry Potters Hedwig funktioniert für Sologeige und Orchester. Vor dem inneren Auge tauchen Bilder auf, eine große Kinoleinwand, und Harry Potters Eule fliegt nach Hogwarts.

Insgesamt zwölf Williams-Kompositionen finden sich auf dieser CD, darunter auch die Titelmusiken aus "Schindlers Liste" oder dem Billy Wilder-Klassiker "Sabrina". Hier hängt der Himmel voller jubelnder Geigen und Anne-Sophie Mutter schwebt frei über dem Orchester, das ihr in erster Linie als Leinwand dient. Im "Sabrina"-Original hat Williams das Liebesthema für Klavier komponiert - bei seinen neuen Arrangements hatte er offensichtlich immer das Können seiner Auftraggeberin im Hinterkopf, denn er lässt der Virtuosität der deutschen Stargeigerin viel Raum.

Ein Album, zu dem es sich gut träumen lässt

Nicht immer erkennt man den Filmsoundtrack sofort - wie etwa bei "Tim und Struppi". Doch dass es sich um "bildernde" Musik handelt, ist deutlich. Auch andere prominente Künstler spielten schon Williams' Musik: Itzak Perlman zum Beispiel "Schindlers Liste" oder der Cellist Yo-Yo Ma die Titelmelodie aus dem Film "Die Geisha". Auf dieser CD zaubert Anne-Sophie Mutter die Farben, die es braucht.

"Across The Stars" ist ein Album, das immer dann am schönsten ist, wenn es dem Film huldigt und Anne-Sophie Mutter sich dem hingibt. Ein Album, zu dem es sich gut träumen lässt, denn die Auswahl der Stücke macht es einem leicht, darin wie in einem Kinosessel zu versinken.

Across the Stars Label: Deutsche Grammophon

