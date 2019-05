Stand: 10.05.2019 08:50 Uhr

"Le Grand Macabre": Gilbert dirigiert Meisterstück von Margarete Zander

Als Alan Gilbert im Mai 2010 György Ligetis Oper "Le Grand Macabre" in New York dirigierte, waren die Kritiker aus dem Häuschen. Die "New York Times" schrieb über die Aufführung: "Ein berauschender Erfolg" Inzwischen ist Gilbert vom Hudson an die Elbe gewechselt und leitet - offiziell ab Herbst - das NDR Elbphilharmonie Orchester. Nun treten Gilbert und "sein" Orchester in der Elbphilharmonie auf und versuchen, den Sensationserfolg von New York zu wiederholen. "Le Grand Macabre" feiert heute Premiere.

Alan Gilbert schwärmt von Ligetis "Le Grand Macabre": "Diese Oper ist ein Meisterstück. Und wie alle Meisterstücke ist es zeitlos. Es ist ganz modern, aber es ist wie Musik, die immer da war. Die Geschichte ist komisch, ist fantastisch, ist übertrieben, aber sie hat Sinn. Und das ist besonders wichtig - gerade heute - wo die Wahrheit nicht mehr die Wahrheit ist."

Handlung in einem Satz

Die Handlung der Oper beschreibt Gilbert so: Nekrotzar, der Tod selbst, steigt aus der Gruft und verkündet, dass um Mitternacht beim Glockenschlag die Welt untergeht. Und wir Zuschauer beobachten die Reaktionen der Menschen darauf. "Es ist eine ganz starke Botschaft darüber, dass Liebe vielleicht das Wichtigste ist", sagt Gilbert. "Nekrotzar ähnelt vom Charakter her sehr einem heutigen Politiker: Er ist eine Art Niemand, aber er erfindet seinen eigenen Mythos. Und er stellt sich selbst als den Tod dar. Aber am Ende stellt man fest: Er ist nur ein ganz normaler Typ. Genau so wie jeder andere. Und es ist nicht wirklich, was passiert. Es spielt sich alles in der Fantasie ab. Aber es geht vor allem um das, was das Leben sinnvoll macht."

Hunger und Durst und Sex - das ist das Leben

Der flämische Dichter Michel de Ghelderode hat 1934 die Vorlage geschrieben, der schwedische Marionettenspieler Michael Meschke und der Komponist selbst haben das Libretto geschrieben. 1978 wurde die Oper in Schweden uraufgeführt und so inszeniert, dass man von einer Porno-Oper sprach. Gilbert widerspricht: "Das ist keine Porno Oper, aber diese Elemente, inklusive der Sex sind Teil des Lebens. Ich denke, Ligeti wollte ein vollständiges Bild menschlicher Erfahrungen zeigen. Er sprach von Hunger und Durst und Sex und Leben und Tod. Das ist sehr realistisch."

Bilder beamen uns in die Zukunft

Doug Fitch ist ein Magier der Bilder. Der amerikanische Künstler und Regisseur schafft Bilder, die uns in die Zukunft beamen, entwickelt aber alles aus der Musik heraus. Die Sängerinnen und Sänger sind alle große Charakterdarsteller. Starke Figuren, wie man sie in der italienischen Commedia dell’Arte kennt, findet Gilbert: "Die Produktion wird den gesamten Raum nutzen. Und diese Prototypen der Commedia dell’Arte erscheinen in leicht veränderter Form. Man kann aber die Tradition sehen, aus der diese Oper kommt: Karikaturen zu benutzen, um über die eigentliche Wahrheit zu sprechen. Es ist stilisiert, aber es geht um echte Gefühle."

Publikum ist mittendrin

Bei den Proben konnte man spüren, wie der Funke zwischen der Sängerbesetzung und den Musikern überspringt. Und die riskieren alles und wachsen über ihr Limit hinaus. Es ist ein Zauber, der sich da entfaltet, der alle einbeziehen will. Manchmal sehr direkt, erklärt Gilbert und lacht abschließend: "Es wird einige Interaktionen geben, aber das ist nicht die Hauptsache. Ich denke, das Publikum wird überwiegend spüren, dass es mittendrin ist."

