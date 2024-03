Wenn das Hobby zum Ehrenamt in der Kultur wird Stand: 20.03.2024 06:00 Uhr Eine Musical-AG leiten, Kindern aus Büchern vorlesen und Posaunenchöre in der Nordkirche betreuen - Aufgaben, die Ehrenamtliche machen - ohne Ehrenamt geht es in unserer Gesellschaft nicht.

von Linda Ebener

Das Ehrenamt gibt es überall: im Sport, in der Kultur und Bildung, im sozialen Bereich, in Umweltprojekten, in der Nachbarschaftshilfe oder auch in der Kommunalpolitik. In einer nicht repräsentativen, aber aussagekräftigen Umfrage von "NDRfragt" haben insgesamt rund 16.000 Menschen mitgemacht. Davon allein aus Schleswig-Holstein mehr als 4.000 Beteiligte. Von ihnen üben 58 Prozent ein Ehrenamt aus, auch im kulturellen Bereich.

Die Jugendlichen vom Gymnasium Elmschenhagen in Kiel treffen sich jeden Donnerstag nach der Schule zur Musical-AG. Sie proben mit Daniela Engeldrum Lieder und Stücke ein. Gerade proben sie die "Affen-Oper", damit treten sie im Juli auf. Die 51-Jährige leitet die AG seit sieben Jahren ehrenamtlich. "Meine Tochter hat 2016 ihren Schulwechsel zum Gymnasium gehabt und ist dort in die Musical-AG eingetreten. Ich habe gefragt, ob die Frau, die das macht, ein bisschen Unterstützung braucht und sie hat das dankend angenommen. Ich war erst helfend mit dabei und nach dem Schuljahr hat die Leiterin ihr Amt niedergelegt und dann habe ich die AG 2017 übernommen." Seitdem leitet Daniela Engeldrum die Musical-AG.

Zur Musical-AG gehört viel mehr als nur Musikmachen

Daniela Engeldrum ist für die 21 Jugendlichen von der 5. bis zur 12. Klasse da, ob bei der Probe oder auch privat. Sie hat immer ein offenes Ohr und fiebert mit den Kindern mit. Die 51-Jährige war selbst viele Jahre in einer Musical-AG und singt. Deshalb ist dieses Ehrenamt genau das richtige für sie. "Ich sehe immer wieder, wie die Kinder wachsen und das ist total klasse. Am Anfang des Jahres sind die Schülerinnen und Schüler noch sehr zurückhaltend und am Ende sind sie stolz auf ihren Auftritt. Sie haben viel mehr Selbstbewusstsein. Das ist einfach schön zu sehen und das macht echt viel Spaß."

Ehrenamtliche fahren mit Lastenrad voller Bücher in Kitas

Während die Jugendlichen im Gymnasium in Kiel ihr witziges Musical über große und kleine Schwächen proben, fährt das BücherpiRad in Lübeck zu unterschiedlichen Kitas. Ein Lastenfahrrad voller Bücher, zur Verfügung gestellt vom Kinderliteraturhaus der Bücherpiraten. Ehrenamtliche fahren damit in die Kitas, verteilen Bücher und lesen den Kindern vor, erzählt Cathi Krapp, die sich um das Projekt kümmert. "Die Kinder stehen freudig am Tor und begrüßen das BücherpiRad. Die Ehrenamtlichen werden auch mal mit Süßigkeiten beschenkt. Oft stehen die Kinder schon an den Fenstern, wenn wir mit dem Fahrrad kommen und drücken sich die Nase platt." Das BücherpiRad ist ein blaues Lastenrad mit einem roten Sonnenschirm, also gut wiedererkennbar. "Wenn wir das zweite oder dritte Mal in die Kita kommen, dann wissen die Kinder schon was da drin ist und was passiert, dann ist die Vorfreude meist noch größer."

Ehrenamt: Landesposaunenobmann in der Nordkirche

Im Ehrenamt von Jens Haverland wird nicht vorgelesen, hier wird es wieder musikalisch. Er ist 41 Jahre alt und leitet seit zwei Jahren ehrenamtlich das Posaunenwerk der Nordkirche als Landesposaunenobmann. "Es ist auf jeden Fall ein Hobby und es ist einem dann auch ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass man ein Ehrenamt hat. Ich mache das, was mir Spaß bringt, was Freude bereitet und wo ich Leidenschaft für habe." Für Jens Haverland steht nicht das Ehrenamt im Vordergrund, sondern ihm ist es wichtig, sein Wissen weiterzugeben und anderen zu ermöglichen, dass sie ein Instrument lernen.

Um ein Ehrenamt auszuüben, sei es für Jens Haverland das Wichtigste, Freude und Bereitschaft zu zeigen und nicht das Gefühl zu haben, einen weiteren Dienst auszuüben. "Immer dann, wenn es eine Schwere bekommt, beziehungsweise noch eine weitere Dienstverpflichtung ist, glaube ich, kann das Ehrenamt zur Last werden." Und das ist es für Jens Haverland aus Pinneberg nicht.

Ehrenamt ist Win Win Situation

Seine Aufgaben sind neben organisatorischen Dingen auch das Musikmachen mit Bläsergruppen. Wie viel Zeit er in der Woche in diese Aufgabe steckt, weiß er nicht, weil er es gerne macht. Das ist auch bei Daniela Engeldrum so. Die Musical-AG in Kiel findet einmal die Woche für zwei Stunden statt, aber die Vor- und Nachbearbeitung nehmen viel Zeit in Anspruch. Sie kümmert sich neben der Regie auch um die Kostüme und die Requisiten. "Wenn sich jemand Zeit nimmt und ein Ehrenamt ausführt, ist das ein Lichtblick. Denn irgendwer partizipiert immer davon. Tatsächlich bekommt man dadurch auch was zurück. Ein Ehrenamt ist eine Win Win Situation."

