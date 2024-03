Engagement im Ehrenamt: Großes Kulturzentrum für Schneverdingen Stand: 18.03.2024 12:02 Uhr Während andere Kommunen wegen knapper Kassen den Kulturetat zusammenstreichen, wird in Schneverdingen ein neues Kulturzentrum in bester Lage gebaut. Der Kulturverein hat mehr als 1.200 Mitglieder - fast alle sind ehrenamtlich aktiv.

von Barbara Kreuzer

Wie der Sommer in Schneverdingen wird, verrät der Kulturverein schon jetzt: Das Quartalsprogramm kommt in die Post. Seit fast zwei Stunden packen Ehrenamtliche Flyer und Papier in mehr als 1.200 Umschläge. Einige von ihnen machen hier seit Jahrzehnten mit. Petra Ziehmann ist seit 1998 dabei, "weil es hier unheimlich viele nette Leute gibt und die ziehen immer weitere nette Leute nach. Ich glaube, das haben andere Vereine nicht so." "Es ist neben unserm Sportverein der größte Verein hier im Ort", erzählt Bettina Sanhen. Renate Ostwald ergänzt: "Da werden immer viele helfende Hände gebraucht. Da arbeite ich immer mit. So ist in Schneverdingen immer etwas los und das ist toll."

Kulturelle Projekte für Kinder

Etwa 300 Veranstaltungen organisiert der Verein pro Jahr. Geschäftsführerin Dorothee Schröder hat immer irgendetwas zu tun: "Wir machen Kinderkreativkurse und Kindertheater, um auch den Nachwuchs an uns zu binden." Offen zu sein gegenüber neuen Ideen hilft dabei, sagt sie. Eine hat Michael Treffer mitgebracht: Er will in den Sommerferien Lauten mit Kindern bauen.

Vor zehn Jahren hat Dorothee Schröder die einzige bezahlte Vollzeitstelle des Vereins übernommen. Seit dem arbeitet sie unterm Strich deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche: "Ich habe mir Vieles aneignen müssen - oder dürfen. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Es kommt gefühlt täglich etwas Neues. Lauten hatte ich vorher mal gehört, aber ich hatte keine Vorstellung, was das ist."

Neues Kulturzentrum im Bau

Gerade ist Lara Fischer im Büro. Die Grafikdesignerin hat Entwürfe mitgebracht und wie gewöhnlich nur kurz Zeit mit Dorothee Schröder: "Wenn, dann komme ich freitags vorbei", sagt Fischer. "Freitags kommen alle, da ist es hier eigentlich immer voll. Es ist schon schwierig, du bist immer viel unterwegs."

Deutlich mehr zu tun hat die Geschäftsführerin, seitdem der Kulturverein baut: ein neues Kulturzentrum in bester Lage - mit Konzertsaal, Büroräumen und Gastronomie. Kosten: fast drei Millionen Euro. "Es ist tatsächlich so, dass wir schlaflose Nächte haben", erzählt Schröder. "Das ist ja auch nicht unser Hauptthema, zu bauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal Bauherrin werde, aber diese breite Unterstützung hilft ungemein dabei."

Kulturverein Schneverdingen: Große Unterstützung im Ort

Fast die Hälfte der Gesamtkosten übernimmt die Stadt. Außerdem gibt es private Spenden: inzwischen bereits 200.000 Euro. Auch vom eigenen Netzwerk kann der Verein profitieren: Christian Wildtraut ist Vorstandsmitglied und der Architekt. Er verzichtet komplett auf sein Honorar. Außerdem übernehmen Schneverdinger Firmen die meisten Arbeiten auf der Baustelle, sagt er: "Das ist insofern positiv, weil die ortsansässigen Firmen dieses Projekt gut finden, und das soweit unterstützen, dass sie uns auch besondere Nachlässe eingeräumt haben, so dass wir finanziell etwas davon haben." Anfang September soll das Kulturzentrum eröffnet werden. Schneverdingen sei so die Kulturhauptstadt des Heidekreises, sagen sie hier - nur halb im Spaß.

