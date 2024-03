Stand: 20.03.2024 06:00 Uhr Freiwillige vor! Neue Lust aufs Ehrenamt?

Wie steht es um das Ehrenamt in Norddeutschland? Welche Bedeutung hat es für unsere Gesellschaft? Und was bewegt die Menschen eigentlich zu einem Ehrenamt? Wir fragen nach.

Vom Musikfestival über den Theaterabend bis hin zum Museumsbetrieb: An ganz vielen Stellen im Norden wäre Kultur ohne Ehrenamtliche nicht möglich. Gleichzeitig klagen Vereine und Initiativen immer wieder über fehlenden Nachwuchs. Wollen sich viele heute lieber spontan und kurzfristig engagieren, statt auf Jahre ein Vorstandsamt zu übernehmen? Welche Bedeutung hat das Ehrenamt für unsere Gesellschaft? Und was ist es überhaupt, das Menschen im Norden motiviert, ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen? Wir fragen nach. Im Netz, im Fernsehen und im Radio – mit unserem NDR Kultur Themenschwerpunkt: "Freiwillige vor! Neue Lust aufs Ehrenamt?"