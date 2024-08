Shabnam Parvaresh: Die neue Leiterin des Morgenland-Festivals Stand: 22.08.2024 13:08 Uhr Das Jubiläum des Morgenland Festivals in Osnabrück bringt einen Führungswechsel mit sich. Der Gründer des Festivals Michael Dreyer hört auf, 2026 übernimmt die iranische Klarinettistin Shabnam Parvaresh. Dem Festival ist sie sehr verbunden.

von Lena Bathge

In Osnabrück ist am Wochenende das Morgenland-Festival zu Ende gegangen. Seit 20 Jahren bietet es Musikern aus dem Nahen Osten, der Balkan-Region und Asien eine große Bühne. Mit dem Jubiläum kommt aber auch ein Führungswechsel, denn der Gründer des Festivals, Michael Dreyer, hört auf. Die Ausgabe 2025 kuratiert der syrische Klarinettist und Komponist Kinan Azmeh, ab 2026 wird dann die in Osnabrück lebende iranische Komponistin, Klarinettistin und Künstlerin Shabnam Parvaresh das Festival gestalten.

Morgenland Festival hat für Shabnam Parvaresh alles verändert

Für Shabnam Parvaresh schließt sich der Kreis: 2009 kommt sie zum ersten Mal mit dem Morgenland-Festival in Berührung, baut eine enge Freundschaft zu dessen Gründer auf. Damals spielt sie Bassklarinette im Teheraner Symphonieorchester, steht als Frau in dem patriarchalen Mullah-System aber dauernd unter Beobachtung. Sie soll Musik spielen, die sich für sie wie Propaganda anfühlt. Schließlich fällt sie die Entscheidung, den Iran zu verlassen: "Ich bin nach Osnabrück gekommen wegen des Morgenland-Festivals. Das war meine erste Begegnung in Osnabrück. Durch das Festival habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Dieses Festival war sehr wichtig in meinem Leben und hat fast alles für mich verändert." Sie fühlt sich geehrt ab 2026 die Leitung des Festivals zu übernehmen.

Kindheit im Iran prägt Musik bis heute

In Osnabrück studiert Parvaresh Jazz-Musik. Im Iran wäre das ein Ding der Unmöglichkeit. Als Kind musste sie ihr Instrument verstecken, sobald sie das Haus verlassen wollte. An Noten zu kommen war fast unmöglich. Tanten und Onkel, die in den USA leben, schicken ihr welche per Post. Mit dem Internet kommen ganz neue Möglichkeiten: Einmal verbringt Parvaresh fünf Tage acht Stunden und 35 Minuten damit, ein Album illegal herunterzuladen. Später wird sie über diese Erfahrung einen Song schreiben. Ihre Kindheit im Iran prägt ihre Musik bis heute: "Ich habe immer gemerkt, die traditionelle iranische Musik ist irgendwie in meiner musikalischen Sprache. Sie ist wie ein blinder Passagier in mein Gepäck gekommen. Ich finde es spannend, damit eine eigene Sprache zu entwickeln."

Musik von Shabnam Parvaresh ist ein Genre-Mix

Was Parvaresh allerdings nicht möchte: In die Schublade der "Tradition" gesteckt zu werden. Ihre Musik ist ein Genre-Mix, beim Komponieren probiert sie viel aus, improvisiert und experimentiert. Ihr neuestes Projekt: Die Gedichte der bekannten iranischen Lyrikerin Forugh Farrochzad in Musik zu übersetzen: "Forugh Farrochzad war als Frau für mich immer ein Vorbild. Weil sie sich den Tabus und Rollenbildern widersetzt hat und ihren eigenen Weg gegangen ist." Damit will Parvaresh gewissermaßen auch einen Soundtrack für die aktuellen Frau.Leben.Freiheit Proteste im Iran erschaffen.

Deren Freiheitsdrang findet sich für die Komponistin in den Worten der iranischen Dichterin wieder, obwohl zwischen den aktuellen Protesten und Farrochzads Versen mehrere Jahrzehnte vergangen sind: "Sie ist ein renommiertes Beispiel, aber es gibt so viele Frauen, deren Namen wir nicht kennen. Aber die sind bereit auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Mit dem Gedanken, dass sie nie wieder nach Hause kommen. Ich finde, Kunst und Musik sind für mich politisch. Ich habe die Möglichkeit, hier in Freiheit was zu sagen. Deswegen ist es mein Job und meine Botschaft, deren Stimme zu sein." Mit ihrer Musik will Shabnam Parvaresh Brücken zwischen Kulturen schlagen und könnte damit als Nachfolgerin für Michael Dreyer beim Morgenland Festival kaum besser besetzt sein.

