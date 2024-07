Stand: 10.07.2024 08:24 Uhr Michael Dreyer verlässt Morgenland Festival in Osnabrück

Das Osnabrücker Morgenland Festival muss künftig auf seinen Gründer und langjährigen künstlerischen Leiter Michael Dreyer verzichten. Das teilten die Veranstalter mit. Dreyer wird das Festival im kommenden Jahr zum letzten Mal leiten. Anschließend will er sich ganz seiner Aufgabe als Manager der NDR Bigband widmen. Seine Nachfolge soll 2025 der syrische Klarinettist Kinan Azmeh antreten. Ein Jahr später wird die Klarinettistin und Kuratorin Shabnam Parvaresh übernehmen. Michael Dreyer hatte das Morgenland Festival 2005 in Osnabrück gegründet. In diesem Jahr findet es vom 2. bis 17. August statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.07.2024 | 06:30 Uhr