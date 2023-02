Schlagerlegende Tony Marshall gestorben Stand: 17.02.2023 12:50 Uhr Er galt als "Stimmungsmacher der Nation". Mit 85 Jahren ist Tony Marshall am Donnerstagabend nach langer Krankheit gestorben.

Nach langer Krankheit ist Tony Marshall im Kreis seiner Familie gestorben. Das teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Der Schlagerstar hat unzählige Hits gesungen und seine eigene Fernsehshow moderiert. Im engsten Familienkreis feierte er noch am 3. Februar seinen 85. Geburtstag. "Hurra, die 85 ist da!", sagte er zuvor. "Und dann habe ich auch noch das große Glück, meinen Geburtstag genau mit den Menschen zu feiern, die mich immer so genommen haben, wie ich bin."

Tony Marshall: Der Stimmungsmacher der Nation

Eigentlich als Opernsänger ausgebildet, wurde er mit dem Hit "Schöne Maid" 1971 zum Stimmungsmacher der Nation. Zahllose Hits folgten - darunter "Heute hau'n wir auf die Pauke", "Junge, die Welt ist schön", "Bora Bora" oder "Auf der Straße nach Süden". Rund 120 Singles veröffentlichte er, moderierte rund 40 TV-Shows und absolvierte Tausende Auftritte, verkaufte Millionen Platten und CDs.

Mit dem Titel "Der Star" gewann er 1976 die deutsche Vorentscheidung zum ESC, wurde aber kurz darauf disqualifiziert, weil die israelische Sängerin Nizza Thobi das Lied vier Jahre vorher vor Publikum gesungen hatte, was gegen die Wettbewerbsregeln verstieß.

Halt und Geborgenheit gab ihm schon immer seine Familie. Seit Ewigkeiten war er mit seiner Jugendliebe Gaby verheiratet, mit der er eine Tochter und zwei Söhne hat. Marc und Pascal sind längst in seine Fußstapfen als Sänger getreten.

Seit Jahren hatte Tony Marshall mit gesundheitlichen Problemen gekämpft. Sie zwangen ihn, kürzer zu treten. Nach einer Notoperation im Mai des vergangenen Jahres hatte er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. "Der letzte Traum" heißt ein Titel, den er 2021 aufgenommen hat. Darin singt er: "Wenn du glaubst, die Welt sei ewig dein, es kommt der Tag, es wird der Letzte sein."

