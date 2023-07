Rammstein in Berlin: Lindemann geht gegen Petition vor Stand: 11.07.2023 16:50 Uhr Zwischen dem 15. und 18. Juli spielt Rammstein drei Konzerte in Berlin. Mehrere Petitionen fordern die Absage der Konzerte. Lindemanns Anwälte gehen gegen bestimmte Formulierungen in der Petition mit einer Unterlassungserklärung vor.

Mehr als 70.000 Unterstützerinnen und Unterstützern hat die Petition "Keine Bühne für Rammstein" auf der Petitionsplattform Campact gesammelt. Initiiert hat die Petition die feministische Aktivistin Britta Häfemeier. Sie hält die Indizien gegen Till Lindemann für erdrückend und glaubt den Frauen. "Nachdem sich immer mehr Frauen getraut haben und öffentlich erzählt haben, was ihnen rund um die Rammstein-Konzerte passiert ist, da wurde ziemlich schnell klar: Das Ganze hat einfach ein krasses System", sagt Häfemeier. "Ich finde nicht, dass dieses Konzert unter diesen Umständen in Berlin stattfinden darf."

Lindemann geht gegen Petition vor

Laut dem "Tagesspiegel" fordern Lindemanns Anwälte, die Kanzlei Schertz-Bergmann, in einer Unterlassungserklärung die Plattform Campact auf, bestimmte Formulierungen gegen die Durchführung der Berliner Konzerte nicht weiter zu verwenden. "Unser Mandant hat keine jungen Frauen missbraucht", heißt es in dem Schreiben der Kanzlei, das dem "Tagesspiegel" vorliegt. Soweit es zu sexuellen Handlungen gekommen sei, wären diese mit Einverständnis der Frauen geschehen. Es verbiete sich, den unbestraften Lindemann als Straftäter zu bezeichnen.

Politik hält sich zurück

Die Petitionen richten sich explizit an den Betreiber des Olympiastadions Timo Rohwedder, Kultursenator Joe Chialo (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Dem RBB teilte Rohwedder mit, dass er sich nicht an den öffentlichen Diskussionen beteiligen werde und er zum aktuellen Zeitpunkt nicht davon ausgehe, dass die strafrechtlichen Ermittlungen zu einer Absage führen. Es gelte nach wie vor der geschlossene Vertrag. Auch Kultursenator Chialo sieht keine rechtliche Grundlage für eine Absage.

Petitionsinitiatorin sieht Berliner Politik in der Pflicht

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bekräftigte Anfang Juni, dass es in den Liegenschaften des Landes keine Aftershow-Partys der Band geben wird. "Die Mietverträge für die Partys sind nicht beschlossen, das habe ich unterbunden", sagte Spranger damals.

Petitionsinitiatorin Häfemeier sieht Spranger und den Berliner Senat in der Verantwortung, auch die Konzerte zu unterbinden. "Iris Spranger hat gesagt, die Vorwürfe seien so schwerwiegend, dass sie den Schutz und der Sicherheit der Frauen absoluten Vorrang gibt und hat die After-Show-Partys abgesagt. Mit den gleichen Argumente kann sie auch das Konzert absagen." Das Stadion gehöre schließlich der Stadt. "Sie können Einfluss darauf nehmen, wer in ihrer Stadt drei Mal das Olympiastadion voll macht", so Häfemeier.

