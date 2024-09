NDR Kultur PopUp! Konzerte: Martynas Levickis spielt im Pferdetheater Stand: 26.09.2024 08:10 Uhr Drei Orte standen zur Abstimmung - die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer hat sich für das Pferdetheater auf Rügen entschieden. Somit spielt der Akkordeonist Martynas Levickis am Mittwoch, 2. Oktober, um 15 Uhr in Zirkow.

In der Abstimmung der NDR Kultur Hörerinnen und Hörer hat sich das Pferdetheater gegen die Fußballkneipe in Göttingen und die Galeriehalle in Tarp durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch!

Besonderes Theater beherbergt drittes NDR Kultur PopUp! Konzert

Die Aufführungen des Pferdetheaters in Zirkow finden je nach Wetter entweder in einer unter Denkmalschutz stehenden Reithalle oder auf einem Reitplatz draußen statt - mit überdachter Zuschauertribüne. Mit großer Leidenschaft inszeniert das Team des Pferdetheaters seine Shows. Cornelia Brähmer sieht viele Parallelen zwischen Musik und Reiterei: "Wenn Musiker mit ihrem Instrument und Reiter mit ihrem Pferd idealerweise verschmelzen, kann dies eine magische Wirkung auf Zuhörer und Betrachter haben und noch lange nachklingen". Die Pferdetheater-Crew freut sich, wenn sie mit ihren Stücken Menschen immer wieder berraschen kann - und sind jetzt gespannt, was das NDR PopUp!-Konzert mit Martynas Levickis für Überraschungen bereithält.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 26.09.2024 | 08:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop