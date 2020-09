Stand: 08.09.2020 10:25 Uhr - NDR Info

Milliarden: Raue Popmusik oder Punk mit Melodie?

Milliarden treten am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Ihr Start in die deutsche Punk-Szene lief wirklich nicht schlecht. 2016, im Jahr ihres Debütalbums "Betrüger", gingen Milliarden mit der Rockgruppe Ton Steine Scherben auf Tour. Dann spielte die Band bei Rock am Ring und Rock im Park und lieferte auch auf Album Nummer zwei Songs voller Unruhe und Aufrichtigkeit. Für Punk eigentlich zu melodiös, für Pop deutlich zu rau - der Sound von Milliarden ist speziell und das macht ihn unverwechselbar. Beim Reeperbahn Festival können 2020 zwar keine Milliarden im Publikum sein - aber ohne Zweifel wird die Band auch dieses Festival wieder rocken.

Milliarden beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Punk, Rock Gründung 2013 Gesang Ben Hartmann Klavier Johannes Aue

