Grammys, Oscars und Hits voller Sarkasmus - Randy Newman wird 80 Das muss man auch erstmal schaffen: Beleidigungsklagen für seine Musik zu bekommen, mit der man genauso Oscars und Grammys gewinnt. Randy Newman hat solch eine illustre Sammlung an "Auszeichnungen". Heute wird er 80.

von Lutz Hanker

Wenn es stimmt , dass wahre Kunst nur da entsteht , wo sie falsch verstanden wird , dann ist Randy Newman ein bedeutender Künstler . Und dieser Song hier seit 1977 ein riesengroßes Missverständnis: "Short People", sein erster und einziger kommerzieller Solo-Hit, war kein Statement gegen Intoleranz und Diskriminierung , sondern einfach nur Spaß mit einer Prise Sarkasmus.

Randy Newman: Böseste Botschaften hinter hinreißenden Arrangements

Randy Newman, der freundliche Herr mit Hawaiihemd und dieser näselnden, immer leicht versoffenen Stimme, schafft es wie kein anderer Songwriter, die bösesten Botschaften hinter hinreißenden Arrangements zu verstecken. Seine Musik klingt nach Ray Charles und Ragtime, nach Blues und Klassik, mal mit großem Orchester oder ganz minimalistisch am Piano. "Rednex" zum Beispiel, ein Song über Rassismus und die Tatsache, dass es ihn nicht nur im Süden der USA gibt.

Am liebsten singt Randy Newman über sein Amerika und davon, wo das Land gerade steht und wie es tickt und sagt: "Mich interessiert Amerika, seine Geschichte, seine Geografie, sein Wetter, die Romantik der verschiedenen Orte. Ich habe Songs geschrieben, über Städte, die ich gar nicht kenne, wie Bertolt Brecht, der von Chicago erzählte, obwohl er nie da war."

Newmans Onkel kmponierte Fanfare der 20th Century Fox

Los Angeles ist Randy Newmans Geburtsort und Heimat der Traumfabrik Hollywood. Die weltberühmte Fanfare der Twentieth Century Fox komponierte sein Onkel Alfred - ein prägendes Erbe. Denn auch wenn Ray Nummern nie der große Popstar wurde - als Filmmusikkomponist ist er bis heute rekordverdächtig erfolgreich. Kein Konzert ohne den Song aus dem Disney-Klassiker "Toy Story". 22 Mal war Randy Newmann bis heute für einen Oscar nominiert.

Beim traditionellen Mittagessen vor jeder Oscar-Verleihung gibt es ihm zu Ehren angeblich sogar ein eigenes Gericht: Das Randy Newman-Hühnchen. 2002 gewann er dann endlich die begehrte Trophäe. Sein Kommentar: "Bloß kein Mitleid." Oscars, Grammys, Emmys und die Rock and Roll Hall of Fame - Randy Newman hat so ziemlich alles erreicht. "Ich bin gelassener geworden", sagt er von sich selbst. Aber Ruhe gibt er deswegen noch lange nicht. Heute wird Randy Newman, einer der wichtigsten Songwriter unserer Zeit, 80 Jahre alt.

