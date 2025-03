Geiger Christian Tetzlaff sagt wegen Trumps Politik US-Tournee ab Stand: 02.03.2025 15:35 Uhr Die US-Zeitung "New York Times" schreibt, der Hamburger Musiker Christian Tetzlaff sei "einer der ersten großen internationalen Künstler, der versucht, durch einen Boykott auf Donald Trumps Politik einzuwirken".

Im Interview mit der Zeitung hatte der 58-jährige Künstler angekündigt, seine geplante US-Tournee im Frühjahr abzusagen. Die Absage betrifft auch einen Auftritt in der Carnegie Hall in New York am 27. März. "Leider hat das Tetzlaff Quartett seine US-Tour gecancelled", steht auf der Internetpräsenz der legendären Konzerthalle. Es gebe keinen Ersatz-Termin für den Auftritt.

Der Violinist Tetzlaff tritt häufig in den Vereinigten Staaten auf. Als Grund nannte er im Interview mit der "New York Times" die politischen Entwicklungen unter Präsident Donald Trump. Besonders die Annäherung an Russland sowie die aktuellen Entscheidungen, die sich negativ auf Transgender-Personen auswirkten, bereiteten ihm Sorgen. "Es fühlt sich an, als würde ich als Kind einen Horrorfilm sehen", hieß es im Interview.

Star-Geiger Tetzlaff wütend auf US-Politik

"Ich fühle eine tiefe Wut. Ich kann mit diesem Gefühl in mir nicht weitermachen. Ich kann nicht einfach hingehen und eine Tour mit schönen Konzerten spielen", zitiert die New York Times den Geiger. Er kritisiere, dass die US-Regierung die Ukraine im Krieg gegen Russland im Stich lasse und sich zunehmend von demokratischen Werten entferne. Er werde wahrscheinlich noch weitere Konzerte absagen, sei aber für Benefizkonzerte zugunsten der Ukraine oder von Frauenrechtsorganisationen offen. Er hoffe, durch seine Absage eine Diskussion anzustoßen.

Auch die Trump-Administration reagierte bereits auf die Ankündigung des Star-Geigers aus Deutschland. Von dort heißt es lapidar: "America First". So zitiert die "New York Times" den Sprecher des Weißen Hauses Harrison W. Fields.

