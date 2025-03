Oscars 2025: "Anora" von Sean Baker triumphiert in Hollywood Stand: 03.03.2025 05:31 Uhr Die Gäste der 97. Oscar-Preisverleihung in Hollywood erlebten eine bewegte Nacht mit Gästen wie Mick Jagger, Goldie Hawn, Samuel L. Jackson und Quentin Tarantino. Großer Gewinner des Abends war der US-Independent Film "Anora".

Der Film von Sean Baker um eine Sex-Arbeiterin holte insgesamt fünf Oscars - vor allem in der Königsklasse bester Film. Der vor wenigen Tagen 54 Jahre alt gewordene Baker wurde als bester Regisseur, seine Hauptdarstellerin Mikey Madison als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Außerdem erhielt Baker zwei weitere Oscars, weil er seine Filme selbst castet, schneidet und schreibt, daher wurde er mit den Trophäen für das beste Original-Drehbuch und den besten Schnitt ausgezeichnet. Er nutze alle seine Dankesreden, um das Independentkino und die Bedeutung der Lichtspielhäuser hervorzuheben.

Deutsche Oscarhoffnungen werden enttäuscht

Die deutschen Oscar-Kandidaten gingen bis auf eine Ausnahme ohne Oscar leer aus. Der Schwabe Gerd Nefzer holte mit seinem Team seinen dritten Oscar für die besten visuellen Effekte - hier für "Dune 2" von Denis Villeneuve. Die ersten beiden erhielt er für "Blade Runner 2049" und für "Dune".

Der in Wolfsburg geborene Regisseur Edward Berger hatte in acht Oscar-Kategorien Eisen im Feuer für seinen Vatikan-Thriller "Konklave". Letztlich konnte sich nur Autor Peter Straughan den Preis für das beste adaptierte Drehbuch abholen. Er hat den gleichnamigen Bestseller des Briten Robert Harris für die Leinwand adaptiert - und dankte ihm in seiner Rede.

Auch Komponist Volker Bertelmann ("Konklave") ging leer aus. Den Oscar für die beste Filmmusik erhielt an Daniel Blumberg für den Score zum Einwanderungsdrama "The Brutalist" des Regisseurs Brady Corbet. "Brutalist"-Schauspieler Adrien Brody erhielt kurz darauf den zweiten Oscar seiner Karriere als bester Hauptdarsteller. Er verkörpert einen ungarischen jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA einwandert und sich ein zweites Leben aufbaut.

"Die Saat des heiligen Feigenbaums" geht leer aus

Für den in Hamburg produzierten und geförderten Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" von Mohammad Rasoulof endete die Hoffnung um kurz vor vier Uhr morgens. Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz überreichte um 3:58 Uhr deutscher Uhrzeit den Oscar für den besten internationalen Film an das brasilianische Drama "I'm still here" von Walter Salles.

Dieser spielt 1971 in der Zeit der brasilianischen Militärdiktatur. Deren nominierte Hauptdarstellerin Fernanda Torres wurde ebenfalls nicht mit einem Oscar geadelt. Auch nicht die hoch favorisierte 60-jährige Demi Moore, wie viele es erwartet hatten. Sie spielt eine ältere Frau unter dem gnadenlosen Schönheitswahn der US-Unterhaltungsindustrie in Coralie Fargeats Body-Horrorfilm "The Substance".

Stattdessen erhielt auch hier die "Anora"-Protagonistin Mikey Madison den Oscar für die beste Hauptdarstellerin. Es war ihre erste Nominierung, die sie gleich in Gold verwandeln konnte.

