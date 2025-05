Pop-up-Ausstellung in Hamburg zeigt Lagerfeld-Originale Stand: 15.05.2025 10:55 Uhr Vor sechs Jahren starb Karl Lagerfeld. Die Galerie Lazarus in der Hamburger Neustadt zeigt ab heute eine neue Pop-up-Ausstellung mit Skizzen und Fotos des legendären Hamburger Modedesigners aus privaten Sammlungen.

von Larissa Dudek

"Der Kaiser", "Karl der Große", "ein Jahrhunderttalent" - mit solchen Worten beschreiben seine Fans den Ausnahme-Designer auch fast sechs Jahre nach seinem Tod. Mit 86 Jahren verstarb Karl Lagerfeld in seiner Wahlheimat Paris. Mit ihm zu arbeiten war immer etwas Besonderes, erzählt die langjährige Moderedakteurin Manuela Brodersen-Horn: "Er hat nur per Fax gearbeitet und man brauchte das Glück, dass er Papier eingelegt hatte. Dann funktionierte das auch, dann war er sehr unkompliziert. Er war überhaupt sehr unkompliziert und hat immer alles schnell gemacht und auch gerne getan."

Einzigartige Kreativität und strenges Arbeitsethos

Mehrere Schwarz-weiß-Fotografien und Gemälde des Designers sind hier zu sehen - sowie um die 30 Original-Modeskizzen von Chanel bis Fendi. Sie zeigen, wie Karl Lagerfeld in jede einzelne Kollektion komplett eingetaucht ist. Jeder Strich, jeder Schwung des Bleistifts erzählt von seiner einzigartigen Kreativität - und seinem strengen Arbeitsethos.

"Claudia Schiffer hat mal gesagt: Wir haben uns so gut verstanden, weil wir so preußisch-deutsch waren. Sie waren wirklich beide morgens um sechs fit und konnten loslegen, haben nicht getrunken und keine Drogen genommen. Sie haben wirklich gearbeitet und hatten auch so unheimlich viel Spaß an der Arbeit", erzählt Manuela Brodersen-Horn.

Ausstellungsobjekte sind Leihgaben privater Sammler

Die Ausstellungsobjekte stammen von privaten Kunstsammlern und Lagerfeld-Liebhabern. Die Strahlkraft des Mode-Kaisers ist bis heute ungebrochen: Sein Leben, seine Mode und seine fast obsessive Leidenschaft für seine Arbeit sind bis heute einmalig, findet Manuela Brodersen-Horn: "Er musste immer sehr diszipliniert sein und das hat ihn von Kind auf geprägt. Das ist so geblieben bis ins hohe Alter. Er ist wirklich fast mit dem Zeichenstift in der Hand gestorben."

In einer Schüssel am Tresen in der Galerie liegen viele kleine Karls - als Ansteck-Pin im Pop-Art-Stil. Das hätte dem Designer sicherlich gefallen.

Die Ausstellung ist bis zum 15. Juni 2025 kostenlos in der Galerie Lazarus in der Wextraße in Hamburg zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 14.05.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Mode Ausstellungen