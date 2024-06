"Fête de la Musique": Hier gibt es gratis Musik in Niedersachsen Stand: 17.06.2024 11:29 Uhr Am 21. Juni findet jedes Jahr die "Fête de la Musique" statt. Das Fest der Musik stammt ursprünglich aus Frankreich, wird aber inzwischen weltweit gefeiert. 2024 auch in Niedersachsen.

Bei der "Fête de la Musique" soll die Musik selbst gefeiert werden. Alle Sängerinnen und Sänger, Bands, Orchester und Chöre treten ohne Honorar auf - und für das Publikum sind die Konzerte frei zugänglich. Dabei spielen sowohl bekannte Musikerinnen und Musiker, als auch solche, die sonst selten die Möglichkeit haben, auf einer Bühne zu stehen. Die "Fête de la Musique" begann 1982 als Straßenfest in Paris und hat sich mittlerweile weltweit verbreitet. Das Datum des Musikfestes wurde symbolisch auf den Sommeranfang gelegt, der normalerweise auf den 21. Juni fällt. Heute feiern über 1.000 Städte weltweit die "Fête de la Musique", über 140 davon allein in Deutschland. In Niedersachsen beteiligen sich unter anderem folgende Städte:

"Fête de la Musique" in Hannover

Ein Hotspot des Straßenmusikfestivals in Niedersachsen ist traditionell Hannover: In der Landeshauptstadt stehen am 21. Juni von etwa 14 bis 23 Uhr Musikerinnen und Musiker beinahe aller Stilrichtungen auf Bühnen an mehr als 30 Standorten. Im vergangenen Jahr spielten und sangen fast 1.000 Künstler in Hannover.

"Fest der Musik" zum ersten Mal in Bad Gandersheim

In Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) findet die "Fête de la Musique" in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Am 21. Juni können Besuchende von 14 bis 17.30 Uhr im LAGA-Park Live-Musik aus der Region hören und tanzen. Den Angaben zufolge wird Musik mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln und Traditionen gespielt: "Egal ob Trommeln oder Saxophon, von klassischer Klaviermusik über Elektropop bis hin zu Irish Folk", heißt es von den Veranstaltern. An jeder Musikbühne werden außerdem Kunstwerke von Schülerinnen und Schülern ausgestellt, die sich mit dem 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes und den Grundlagen der Demokratie auseinandersetzen.