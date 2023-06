"Fête de la Musique" in Niedersachsen: Gratis Musik und Tanz Stand: 20.06.2023 16:09 Uhr Zum Sommeranfang am 21. Juni findet wie jedes Jahr die "Fête de la Musique" statt. Das Fest der Musik stammt aus Frankreich, findet inzwischen aber in vielen Ländern - und auch in Niedersachsen statt.

Die "Fête de la Musique" hatte 1982 als Straßenfest in Paris begonnen, inzwischen hat sich die Idee über die ganze Welt ausgebreitet: Musik soll gefeiert und für das Publikum gratis sein, weil Sängerinnen und Sänger, Bands, Orchester und Chöre an diesem Tag ohne Honorar auftreten. Dabei beteiligen sich bekannte Musikerinnen und Musiker aber auch solche, die sonst nicht die Möglichkeit haben, auf der Bühne zu stehen. Inzwischen feiern weltweit rund 1.300 Städte die "Fête de la Musique", über die Hälfte davon in Europa, mehr als 80 allein in Deutschland. In Niedersachsen nehmen folgende Städte teil:

Braunschweig (seit 2023)

Gehrden (seit 2019)

Hannover (seit 2008)

Heckenbeck (seit 2020)

Ottendorf (seit 2019)

Tostedt (seit 2022)

"Fête de la Musique" in Hannover

In der Landeshauptstadt stehen am 21. Juni von 15 bis 23 Uhr rund 1.000 Musikerinnen und Musiker auf Bühnen an 40 verschiedenen Standorten. Nach Angaben der Stadt ist eines der Highlights die fahrende und musikalische Bahn der üstra. Die Dance Community, die alle Tanzschulen Hannovers vereint, trete auf dem Goseriede-Platz auf, auf dem Klagesmarkt gebe es eine Rollschuhdisco, im "Aufhof" werde das Jahr der Mandoline gefeiert und erstmals sei auch die Leinewelle ein Teil der "Fête de la Musique". Internationale Musikerinnen und Musiker spielten auf der Bühne am Kröpcke, für mehr Sichtbarkeit, Teilhabe und Präsenz von Frauen auf der "Fête de la Musique" gebe es die "Women* in Music-Bühne" am Schillerdenkmal.

"Fest der Musik" zum ersten Mal in Braunschweig

In Braunschweig findet die "Fête de la Musique" in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Am 21. Juni können Besuchende von 16 bis 22 Uhr auf dem Kohlmarkt internationale Live-Musik hören und tanzen. Nach Angaben der Region sollen Tänze zum Mitmachen aus Griechenland, Albanien, der Ukraine, Frankreich, England, Schweden, Israel und Deutschland stattfinden. Ab 19 Uhr solle es afrikanische Musik und Tanz mit der Gruppe Wapani aus Braunschweig geben, ab 20 Uhr Weltmusik mit DJane Soundschwester.

