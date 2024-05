"Forever Jan": Jan Delay auf Tour zwischen Wien und Norderney Stand: 31.05.2024 11:47 Uhr Der Rapper und Musiker Jan Delay hat unter dem augenzwinkernd-größenwahnsinnigen Titel "Forever Jan" ein, wie er sagt, "derbstmögliches" Best-Of seiner Hits aus 25 Jahren versammelt - Tourstart heute in Bad Iburg.

Mit Sängerinnen und Bläser-Sektion sorgt Jan Delay mit seiner Band Disko No. 1 für ein entspanntes bis entfesseltes Konzert-Erlebnis voller Groove und guter Laune. Für den 48-Jährigen sind Live-Auftritte die Essenz seines künstlerischen Schaffens. "Es ist so wichtig, dieses Feedback vom Publikum zu bekommen. Von uns selber geht ja schon eine Riesenenergie aus, weil uns das einfach unfassbar Spaß macht, was wir da tun", sagt der Rapper. "Und dann gibt das Publikum diese Euphorie und diese Begeisterung zurück. Das steckt uns wiederum nochmal mehr an. Und so schaukelt sich das Ganze einfach hoch in ein riesiges Knäuel aus Glück, Euphorie und Schweiß und Tanz."

Kollektives Glücksgefühl beeindruckt Jan Delay

Das kollektive Glücksgefühl, das bei Konzerten entstehen kann, hat den Rapper, Sänger und Musiker schon früh beeindruckt. "Inspiration gab es immer und gab es viel, angefangen bei meiner ersten Lieblingsplatte in der Kiste meiner Eltern." An einer Live-Platte von Bob Marley hat ihn fasziniert, "dass eine Band so einen Groove spielen kann, der einfach so endgenial klingt und dass der aber live in dem Moment entstanden ist und das auf Platte gepresst wurde."

Seit seiner Zeit mit der Hamburger Hip-Hop-Crew Beginner, also seit Anfang der 90er-Jahre, hat sich Jan Delay ein treues Publikum erspielt. Die Fans der ersten Stunde kommen mittlerweile mit ihren Kindern zu seinen Konzerten. "Ich bin sehr glücklich, dass ich es irgendwie geschafft habe, ohne es mir vorzunehmen, über die Jahre jetzt und nach Corona dann zu so einer Art Family-Act geworden zu sein." Es kämen wirklich alle, freut sich der Musiker. "Das alte Ding von acht bis 88 stimmt. Wobei ich sagen muss, das ist eher von vier bis 100. Du Guckst nach links, guckst nach rechts: Da sind nur sympathische Menschen."

"Forever Jan" - Best-Of-Compilation mit zwei neuen Songs

Egal wie alt - feiern und tanzen mit Humor und Haltung ist angesagt bei den Konzerten des selbsternannten Chefstylers. Zur Einstimmung ist vor kurzem seine Best-Of-Compilation "Forever Jan" erschienen - als Sammlerbox mit farbigem Vinyl, fettem Booklet und Stickern. Auch zwei neue Songs sind auf dieser Deluxe-Edition zu finden. "Siehst Du das genauso?" und "Hallo".

Aber, welche Songs zünden live denn besonders gut bei Jan Delay? "Zum einen hat man natürlich immer die großen Hits. Die haben den anderen immer was voraus, weil sie alle kennen und alle mitsingen können. Und das wären dann natürlich so Sachen wie 'Klar','Johnny' oder 'Eule'", sagt er. Dann gebe es aber immer auch Songs von den Alben, die aber live zu Publikumslieblingen würden, wie "Papa hat ein Saxophon" und der "Wassermann".

"Dieses Feuer hat nie aufgehört zu brennen"

Besonders wichtig ist Jan Delay, dass er sich seiner Musik mit Herz und Seele verbunden fühlt - egal, ob ein Song 20 oder zwei Jahre alt ist. "Ey, dieses Feuer, das hat nie aufgehört zu brennen. Und diese Leidenschaft und diese Liebe, die da transportiert wird, die ist immer da und steht immer im Vordergrund. Nichts ist aufgesetzt. Alles ist einfach ehrlich gemeint", betont der Hamburger mit der markanten Stimme.

Gut 30 Konzerte zwischen Wien und Norderney

Jan Delay - jetzt startet seine Tour quer durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein. Bis Mitte September gibt der Rapper, Sänger und Musiker mit seiner Band Disko No.1 gut 30 Konzerte zwischen Wien und Norderney.

