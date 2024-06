"Habt ihr Bock oder was?": Feine Sahne Fischfilet rocken die Elbe Stand: 11.06.2024 08:25 Uhr Die Punkrockband Feine Sahne Fischfilet gab gestern ein Konzert auf der Elbfähre zwischen Wischhafen und Glückstadt. Die Music-Cruise sollte auch ein Statement gegen Rechtsextremismus sein. Die Fans jubelten - trotz des Regens.

von Marian Schäfer

Ungeduldig warten die Fans am Montagabend darauf, die Fähre Wischhafen-Glückstadt betreten zu dürfen. Rund 150 Menschen stehen am Anleger Wischhafen vor einer verschlossenen Schranke. Viele sind für das Konzert von Feine Sahne Fischfilet von weit her gekommen: aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thüringen zum Beispiel. Vor allem wollen sie ihn treffen, Jan Gorkow, genannt Monchi, der vom Schiff aus ruft: "Hey, habt ihr Bock oder was?" Die Reaktion der wartenden Fans: großer Jubel.

Dann geht es los. Die erste sogenannte Music-Cruise auf der Elbfähre legt ab Richtung Glückstadt, wo noch einmal gut 200 Gäste einsteigen. Als Feine Sahne Fischfilet das erste Lied anspielen, geht es elbaufwärts Richtung Hamburg. "Diese eine Liebe" vom Album "Es glänzt", in dem es vor allem um Jan Gorkows Großeltern und seine Beziehung zu ihnen geht.

Bereits Fährenkonzerte mit Fettes Brot und Clueso

Auf anderen Fährlinien hat die FRS Reederei bereits einige solcher Konzerte veranstaltet - mit Fettes Brot oder Clueso zum Beispiel. Auf einer Fähre der Linie Glückstadt und Wischhafen ist es das erste Konzert. Die 350 Karten waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Konzert als Statement gegen Rechtsextremismus

Die Reederei hatte ihr Open-Air mit Feine Sahne Fischfilet bewusst auch als Statement gegen Rechtsextremismus beworben. Die Punkrockband aus Mecklenburg-Vorpommern ist bekannt für ihr Engagement gegen Rechts. Frontmann Jan Gorkow erklärte zur aktuellen politischen Situation: "Mir geht auch vieles auf den Sack und ich kann die Verbittertheit und Abgegessenheit der Leute verstehen. Nur bei uns auf dem Dorf sagt man immer: Wenn du in die Disco gehst und das Bier schal schmeckt, dann gehst du nicht aufs Klo und säufst aus der Pissrinne."

Vor dem Auftritt nimmt Gorkow sich Zeit für ein Gespräch. Ihn beunruhigt die politische Entwicklung: "Vor zehn Jahren waren alle noch total überrascht und haben gesagt: Das kann doch nicht sein, wenn die AfD in den Landtag einzieht. Jetzt wird das schon als Sieg verkündet, wenn die nicht sofort den Bürgermeister stellen und nicht die absolute Mehrheit. Dann ist das schon ein Sieg, dann ist die blaue Welle schon gebrochen. Aber was ist in zehn Jahren?"

Die Fans feiern ihre Band an diesem Abend. "Man hat der Band abgenommen, dass sie soviel Bock hat, heute zu spielen und die haben uns mitgenommen - egal ob Regen oder nicht", zeigt sich ein Fan begeistert. "Das war einfach so intim und so abgefahren", freut sich ein anderer. Laut Reederei war es wohl nicht die letzte Music-Cruise auf der Elbfähre.

