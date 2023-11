Europäisches Hanse-Ensemble Stand: 03.10.2023 12:00 Uhr Das Europäische Hanse-Ensemble setzt sich zusammen aus jungen Musikerinnen und Musikern aus ganz Europa, die sich gezielt mit Alter Musik beschäftigen. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Manfred Cordes.

Talente fördern, Musik der Hanse auf die Bühnen bringen und junge Menschen aus Europa zusammenführen - unter diesen drei Schwerpunkten formierte sich 2019 erstmals das Europäische Hanse-Ensemble, das seither von Manfred Cordes, einem international erfahrenen Spezialisten für die europäische Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, geleitet wird.

Junge Europäer und Europäerinnen spielen die Musik der Hanse

Das Europäische Hanse-Ensemble wird jedes Jahr aus talentierten Nachwuchsmusikerinnen und -musikern neu zusammengestellt, die sich in den internationalen Meisterkursen des Vorjahres besonders bewährt haben - speziell auf dem Gebiet der Alten Musik - und die an einer europäischen Musikhochschule oder einem Konservatorium studieren bzw. studiert haben.

Zinken, Posaunen, Violinen in alter Mensur, Viole da gamba, Dulzian, Lauteninstrumente, Orgel sowie Sängerinnen und Sänger - circa 20 junge Musiker und Musikerinnen aus vielen europäischen Ländern entführen in eine Klangwelt, die um 1600 das musikalische Leben der alten Hansestädte prägte. Von Motetten im Stil der klassischen Vokalpolyphonie über mehrchörige Werke nach venezianischem Vorbild bis hin zu Kompositionen im konzertierenden Stil des Frühbarocks: das Europäische Hanse-Ensemble führt Werke von Komponisten auf, die in den Hansestädten gewirkt haben und deren Werke im heutigen Konzertbetrieb - zu Unrecht - kaum noch zu hören sind. Das Ensemble kooperiert eng mit dem Europäischen Hansemuseum in Lübeck und wird von dort aus koordiniert.

Das Europäische Hanse-Ensemble ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Europäisches Hanse-Ensemble Geschäftsstelle - Sarah Hodgson

c/o Europäisches Hansemuseum

An der Untertrave 1

23552 Lübeck

Tel.: (0451) 80 90 99 86

sarah.hodgson@hansemuseum.eu



Weitere Informationen auf der Website des Ensembles

Karte: Hier sitzt das Europäische Hanse-Ensemble

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr Europäisches Hansemuseum Lübeck Das Europäische Hansemuseum Lübeck gilt weltweit als erste Adresse für die Geschichte der Hanse. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 20.10.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik