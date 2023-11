Elbphilharmonie & Laeiszhalle Stand: 10.10.2023 21:01 Uhr Die moderne Elbphilharmonie und die historische Laeiszhalle sind feste Bestandteile des Hamburger Musiklebens. Vielfältige Programme vom Orchesterkonzert über Lieder- und Orgelabende, Kammermusik und Klavier-Recitals bis hin zu Jazz, Weltmusik und Elektronik sind zu hören.

Abwechslung, beste Qualität und das Aufbrechen von Genregrenzen - dafür steht das Programm von Elbphilharmonie und Laeiszhalle. Innovative Interpretationen der Meisterwerke der Klassik spielen eine ebenso große Rolle wie das Entdecken zeitgenössischer Musik unterschiedlicher Kulturen. Auch die Nachwuchstalente und großen Namen des Jazz gehen ein und aus.

Sinnliche Moderne und eleganter Neobarock

Ein Elbphilharmonie-Besuch ist ein Erlebnis für alle Sinne: Im Mittelpunkt steht dabei die Musik und das im Großen Saal gleich im doppelten Sinne: Rund um die Bühne wachsen die Zuschauerränge terrassenförmig empor. Dadurch entsteht in dem Anfang 2017 eröffneten Konzertsaal eine außergewöhnliche Nähe zum musikalischen Geschehen. Zumal die Akustik von Yasuhisa Toyota jeden Ton glasklar hörbar macht. Aber nicht nur Hören und Sehen, sondern auch Anfassen ist erwünscht: In der Elbphilharmonie Instrumentenwelt in den Kaistudios können Instrumente aus aller Welt ausprobiert werden.

Die Laeiszhalle ist Hamburgs traditionsreicher Ort für Konzerterlebnisse mit einem Schwerpunkt auf Alte Musik, Liederabende, Kammermusik und Jazz. Als größtes und seinerzeit modernstes Konzerthaus Deutschlands wurde die Laeiszhalle im Jahr 1908 festlich eingeweiht. Sie ist damit für Hamburg ein wichtiges kulturelles Denkmal des Neobarocks. Neben internationalen Spitzenkünstlerinnen und -künstlern bietet das Haus auch Hamburger Musikern und Musikerinnen ein Podium, sich in gediegener, aber familiärer Atmosphäre zu präsentieren.

Elbphilharmonie & Laeiszhalle sind Kulturpartner von NDR Kultur.

Elbphilharmonie & Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg

Platz der Deutschen Einheit

20457 Hamburg



Laeiszhalle Hamburg

Johannes-Brahms-Platz

20355 Hamburg



Veranstaltungsprogramm und weitere Informationen auf der Website der Elbphilharmonie

Karte: Hier befinden sich die Elbphilharmonie und die Laeiszhalle

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Jazz Elbphilharmonie