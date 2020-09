Stand: 15.09.2020 10:00 Uhr - NDR Info

Blog: Das Reeperbahn Festival 2020 von Matthes Köppinghoff

Vier Tage und Nächte steigt in den Clubs auf und rund um Hamburgs Amüsiermeile Europas größtes Clubfestival: das Reeperbahn Festival - leider 2020 durch die Corona-Pandemie deutlich kleiner und in veränderter Form. NDR Musikjournalist Matthes Köppinghoff ist dennoch auch in diesem Jahr dabei. In seinem Blog erzählt er von den großen und kleinen Musikperlen auf dem Hamburger Kiez und von den Auswirkungen des Coronavirus auf die Veranstaltung. Vier lange Tage liegen vor ihm. Die Resultate seines Schrittzählers vom Festival 2019: 37,6 Kilometer oder 50.068 Schritte ist er gegangen. Ob er es schafft, dieses Ergebnis trotz oder gerade wegen Corona in diesem Jahr zu toppen?

Vorschau: Da bin ich wieder - dieses Mal mit Maske

Wer mich noch nicht kennt: Ich bin Matthias Köppinghoff, genannt Matthes, und schreibe für den NDR ein Reeperbahn Festival-Blog. In den letzten Jahren bin ich bis tief in die Nacht bei Europas größtem Clubfestival durch St. Pauli gezogen - doch in diesem Jahr wird vieles anders sein.

Auch wenn ich versuche, dieses nervende 2020 so gut es geht zu meistern, vor Kurzem war mit meiner stoischen Ruhe Schluss: Wenige Wochen vor dem Reeperbahn Festival hatte mir meine Corona-Warn-App eine "Risikobegegnung" angezeigt. Es folgte eine halbe Stunde später ein Besuch beim Testcenter am Hamburger Hauptbahnhof, eine ätzende Wartezeit, einige mühsame Telefonate und dann endlich eine Mail mit negativem Befund und Durchatmen. Ergo: Auch wenn man sich an Social Distancing und Masketragen fast schon gewöhnt hat und an die Regeln hält, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Die Gefahr ist noch da - und vor allem muss der vorsichtige Umgang mit Covid-19 bleiben. Egal, ob es nun der Alltag, eine Zugfahrt oder ein Konzert ist.

Es ist ein anstrengendes Jahr - das Live-Gefühl fehlt

Ich glaube, wir sind uns alle einig: Dieses Jahr ist ein besonders anstrengendes Jahr. Doch wir müssen damit zurechtkommen. Jeder - auch Konzertbesucher, Musikjournalisten, Clubs, Festivals und vor allem Künstlerinnen und Künstler. Wenn es um Sicherheit geht, ist ein Konzert einer der denkbar ungeeignetsten Orte, wo man sich dieser Tage aufhalten sollte.

AUDIO: Nachtclub Special: Das Reeperbahn Festival 2020 (110 Min)

Als das ganze Corona-Elend so richtig losging, war für die Konzert-Branche erst mal Schluss. Damals war ich wenige Tage vorher noch an drei bis vier Abenden pro Woche unterwegs auf Konzerten. Dann musste ich mir eine schicke Maske kaufen und feststellen: Konzerte auf Instagram und Co. sind definitiv nicht mit der Erfahrung in einem Club oder einer größeren Halle gleichzusetzen. Das Live-Gefühl fehlt mir.

Wie gehen "richtige" Konzerte im Herbst 2020?

Seitdem habe ich genau ein Konzert (also ein richtiges, draußen, mit Band und Publikum!) gesehen: Selig, im Hamburger Stadtpark. Meine Erkenntnis: In Corona-Zeiten ist das Ausrichten eines Konzerts vor allem ein enormer Papierkrieg. Wer sitzt wo, außerdem müssen die Kontaktdaten notiert werden. (Einmal mehr: Warum habe ich so einen verdammt langen Nachnamen und eine ungefähr doppelt so lange Mailadresse?) Jeder hat seinen zugewiesenen Platz, keiner darf sich ausschweifend bewegen, auch das mit dem Getränkeholen braucht viel Disziplin. Plus, bei Konzerten sind deutlich weniger Gäste zugelassen; sprich, so richtig viel Geld kommt weder bei den Veranstaltern noch bei den Künstlerinnen und Künstlern selbst an.

Ist es richtig, jetzt ein Festival zu veranstalten?

Machen wir uns nichts vor - ich glaube, jeder ist gerade irgendwie heiß darauf, irgendetwas zu machen, und sei es nur ein Ostsee-Urlaub. Doch die Vorsicht und Disziplin muss bleiben. Dass das Reeperbahn Festival stattfindet, glaube ich wahrscheinlich auch erst, wenn ich mein Ticketbändchen um das Handgelenk gebunden bekomme. Ich hoffe inständig, dass alle Hygienekonzepte funktionieren, dass sich alle benehmen und vertragen, und dass die Bands endlich wieder ihren Job ausüben können. Es ist eine "dezentrale Veranstaltung, die aus vielen einzelnen Veranstaltungen besteht", dementsprechend keine Großveranstaltung.

Überleben der Pop-Kultur steht auf dem Spiel

Das Reeperbahn Festival wird, wenn alles so klappt wie es soll, eine Signalwirkung haben. Bands und Clubs kämpfen in dieser Zeit um ihre Existenz. Bei allen Bedenken finde ich es persönlich gut, dass es Reeperbahn Festival 2020 gibt. Das Überleben der Pop-Kultur steht auf dem Spiel.

Ich freue mich darauf, dass ich jetzt wieder loslaufen und berichten darf. Das Line-up ist zwar deutlich kleiner als sonst und (den Umständen geschuldet) kaum international. Umso mehr freue ich mich zum Beispiel auf Niels Frevert, Ilgen-Nur, Die Sterne und Drangsal - und werde hoffentlich noch vieles Neues entdecken. Für den ersten Festival-Tag am Mittwoch empfehle ich unter anderem: Herr D.K. (ein Indie-Typ aus Hamburg mit seinem Debütalbum "Beleuchtet den Hintergrund"), Ätna (Electronic-Indie aus Dresden) und Das Paradies (Singer-Songwriter Florian Sievers, auch mit Talking To Turtles aktiv).

Immerhin: Vieles beim Reeperbahn Festival wird auch gestreamt, daher kann man auch im sicheren Zuhause etwas erleben. Ich werde in den nächsten Tagen noch darauf hinweisen. Und wer weiß, vielleicht sehen mich die einen oder anderen Leserinnen und Leser auch im Browserfenster: Ich bin jedenfalls der Typ mit Hut, der nicht auf der Bühne steht.

