Anna Netrebko kehrt in Monte Carlo auf die Bühne zurück Stand: 15.04.2022 13:23 Uhr Nach ihrer Distanzierung vom russischen Präsidenten Wladimir Putin kehrt Anna Netrebko bereits früher als erwartet auf die Bühne zurück. Am 22. April singt sie in Monte Carlo die "Manon Lescaut".

Ursprünglich hatte die russische Sängerin angekündigt, erst Ende Mai auf die Bühne zurückkehren zu wollen. In Monte Carlo ersetzt sie kurzfristig die erkrankte italienische Sängerin Maria Agresta. "Ich bin überglücklich, dass ich unerwartet mein Bühnendebüt an der Oper von Monte Carlo geben kann", ließ Netrebko mitteilen und wünschte ihrer Kollegin eine schnelle Genesung. Das Opernhaus in Monte Carlo ist damit das erste westeuropäische Haus, das der russischen Sängern wieder eine Bühne für ihre Kunst bieten wird. Insgesamt wird sie in vier Inszenierungen im April singen.

Netrebkos Distanzierung von Wladimir Putin

Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs fielen die Auftritte der Sängerin, die im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstag mit einer Gala im Kremlpalast feierte und 2012 die Wiederwahl Putins zum Präsidenten unterstützte, in Westeuropa und den USA aus oder wurden verschoben. Unter anderem das für den 2. März geplante Konzert in der Elbphilharmonie. Die Berliner Agentur Centre Stage Artist, ein Tochterunternehmen von Universal, das die Sopranistin weltweit vermarktete, trennte sich von ihr.

Mehrere Wochen nach Beginn des Kriegs hatte sich Netrebko daraufhin am 30. März in einer Mitteilung erstmals deutlicher zum Krieg in der Ukraine geäußert und vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert. "Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien", ließ sie über ihren deutschen Anwalt mitteilen. "Meine Position ist klar. Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei noch bin ich mit irgendeinem Führer Russlands verbunden."

Arena von Verona kündigt Netrebko-Auftritte weiter an

Die meisten europäischen und US-amerikanischen Häuser reagierten abwartend auf die Distanzierung Netrebkos und wollten zunächst ins persönliche Gespräch gehen.

Vor dem kurzfristigen Engagement in Monte Carlo machten aber auch schon weitere Opernhäuser einen Schritt auf Netrebko zu. Die Arena von Verona führt Netrebko in einer am 8. April veröffentlichten Programmankündigung in zwei Opern als Interpretin auf. Im Juli soll sie in Puccinis "Turandot" singen. Im August folgen Auftritte in Verdis "Aida".

Netrebko erhält positive Signale aus Frankfurt

Auch aus Frankfurt kamen positive Signale auf die Distanzierung. Ein für den Juni geplantes Konzert mit Netrebko an der Alten Oper wurde "aus Respekt vor der augenblicklichen Situation" zwar verschoben, soll allerdings im Januar 2023 stattfinden. "Anna Netrebko hat sich deutlich gegen den Krieg in der Ukraine positioniert und sich insofern richtig verhalten", heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Rhein Main Concerts. "Auch wir als Veranstalter sind erschüttert von den aktuellen politischen Ereignissen. Gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass Musik verbindet und Brücken schlägt und nicht in den Strudel politischer Ereignisse geraten sollte."

Findet Netrebko-Konzert im September in der Elphi statt?

Die Elbphilharmonie hat noch keine Stellungnahme zum auf den 7. September verschobenen Konzert in Hamburg abgegeben. Auf Rückfrage von NDR.de wollte sich Elbphilharmonie-Generalintendant Christoph Lieben-Seutter bislang nicht äußern. Im Interview Ende Februar betonte Lieben-Seutter, dass die Verantwortung für die Durchführung des Konzerts nicht bei der Elbhilharmonie liege, sondern beim Konzertveranstalter River Concerts.

Auftritte in Paris und Mailand bislang weiter im Programm aufgeführt

Weitere Auftritte sind für den 25. Mai im Grande Salle Pierre Boulez der Pariser Philharmonie und zwei Tage später an der Mailänder Scala geplant. Die Häuser in Paris und Mailand führen die Termine weiter ohne Veränderung in ihrem Programm auf - und haben sich noch nicht zur erneuten Distanzierung geäußert. Scala-Chef Dominique Meyer warnte jedoch Anfang März davor, "schwarze Listen" von Kunstschaffenden anzufertigen. Eine Absage aus Mailand scheint daher eher unwahrscheinlich. Ein Termin am Konzerthaus in Wien am 2. Juli 2022 ist auf den 6. September 2023 verschoben worden.

Staatsoper Berlin und New Yorker Met wollen abwarten

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden möchte zunächst direkte Gespräche mit der Sängerin abwarten. "Im Moment ist es so, dass sie von sich aus darauf verzichtet hat, die 'Turandot' in dieser Phase bei uns zu machen, darüber haben wir uns gemeinsam mit ihr geeinigt", sagte Intendant Matthias Schulz nach Angaben der Staatsoper. "Über zukünftige Projekte kann ich mich noch nicht äußern, grundsätzlich haben wir gesagt, dass russische Künstler natürlich weiter bei uns auftreten", sagte Schulz. "Mir wäre es wichtig, mit Anna Netrebko erst einmal direkt zu sprechen, das möchte ich gern abwarten."

Auch der New Yorker Metropolitan Opera reicht die Distanzierung nicht, sie kündigte an, die Zusammenarbeit erst einmal nicht wieder aufnehmen zu wollen. "Wenn Anna zeigt, dass sie sich ernsthaft, komplett und langfristig von Putin distanziert hat, dann wäre ich für eine Unterhaltung bereit", sagte der Direktor der Metropolitan Oper, Peter Gelb, der Deutschen Presse-Agentur in New York.

Weitere Informationen Valery Gergiev und Anna Netrebko: Zu lange mitgespielt? Musikjournalist Axel Brüggemann meint: Gerade in diesen Tagen müssen Künstler Haltung zeigen. Aber dieser Anspruch muss auch für uns gelten. mehr

Netrebkos Distanzierung stößt in Russland auf Kritik

In ihrer russischen Heimat stieß Netrebkos Distanzierung zunächst auf heftige Kritik. "Es gibt kein anderes Wort dafür als Verrat. Sie hat eine Stimme, aber kein Gewissen", schrieb Vyacheslav Volodin, der Sprecher der Duma, auf seinem Telegram-Kanal. Das Opern- und Ballettheater in Nowosibirsk sagte eine für den 2. Juni geplante Gala mit ihr ab. Zu den "Weißen Nächten" am St. Petersburger Mariinski-Theater wurde sie laut der russischen Nachrichtenagentur "Tass" aber dennoch eingeladen. Die "Weißen Nächte" finden von Ende Mai bis Ende Juni statt, das Programm und das Datum ihrer Auftritte wurde noch nicht veröffentlicht.

An dem Ort, wo ihre Karriere begann, scheint Netrebko also weiter willkommen. Am St. Petersburger Konservatorium absolvierte sie ihr Gesangsstudium. Später folgte am Mariinski-Theater ihr erstes festes Engagement. Das Theater wird von Valery Gergiev geleitet, der als Entdecker Netrebkos gilt. Der Intendant ist ein enger Freund Putins und wurde im Februar als Chefdirigent der Münchener Philharmoniker entlassen, weil er sich nicht vom Krieg in der Ukraine distanzieren wollte. Laut der russischen Nachrichtenagentur "Tass" hat Putin Gergiev daraufhin wohl angeboten, neben dem Mariinski-Theater auch das Moskauer Bolschoi-Theater zu übernehmen.

Anna Netrebko und Wladimir Putin vor dem Ukraine-Krieg

In ihrer Mitteilung vom 30. März schreibt Anna Netrebko auch, sie habe Präsident Putin in ihrem Leben nur eine Handvoll Mal getroffen, vor allem im Rahmen von Verleihungen von Auszeichnungen für ihre Kunst oder bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Sie habe ansonsten nie finanzielle Unterstützung von der russischen Regierung erhalten.

Netrebko hatte im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstag im Moskauer Kremlpalast mit einem vierstündigen Galakonzert gefeiert. Während der Veranstaltung wurden auch Glückwünsche von Wladimir Putin verlesen, in denen er Netrebkos Gesangskunst würdigte und betonte, dass "Russland stolz auf sie als Vertreterin unserer heimischen Gesangschule" sei.

Zudem hatte Netrebko 2012 eine Petition von 500 russischen Künstlern, Wissenschaftlern und Sportlern zur Wiederwahl Putins zum Präsidenten unterstützt. 2014 posierte sie bei der Übergabe einer Spende für ein Opernhaus in Donezk mit Oleg Zarjow, einem der Separatistenführer in den umkämpften ostukrainischen Gebieten, für ein Foto mit einer Separatisten-Flagge. Eine politische Bewertung der Ukraine-Krise lehnte Netrebko jedoch damals ab. "Das ist Politik, und ich habe nichts mit Politik zu tun", sagte sie 2014. Sie wolle lediglich etwas tun, um die Kunst zu unterstützen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 30.03.2022 | 17:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Elbphilharmonie