NDR Kultur Chorexperiment: Der größte Friedenschor des Nordens Stand: 14.11.2022 06:00 Uhr NDR Kultur Chorexperiment 2022: Wir sagen Danke! Mehr als 3.000 Sängerinnen und Sänger haben mitgemacht beim größten virtuellen Friedenschor Norddeutschlands.

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Kreative hinter und vor den Handykameras, liebe Organisierende und alle, die mitgemacht haben: Ihr habt es geschafft! Das Experiment ist geglückt: Mehr als 3.000 Stimmen ertönen in unserem großen Abschlussvideo!

"Wir ziehen in den Frieden": Ein Lied verbindet

Ihr alle singt "Wir ziehen in den Frieden" von Udo Lindenberg - ein Lied, das vielen aus dem Herzen spricht. Das Lied verbindet und nährt die Hoffnung auf eine friedliche Zeit. So schafft das NDR Kultur Chorexperiment ganz besondere Momente in einer großen Gemeinschaft.

Gänsehaut - dieses Wort haben wir in Euren Nachrichten oft gelesen. Ihr habt Eure Gedanken und Geschichten mit uns geteilt - im Radio auf NDR Kultur, im Netz auf ndr.de/chorexperiment, in E-Mails, Messenger-Nachrichten und im persönlichen Gespräch.

"Natürlich stoppen wir dadurch nicht den Krieg in der Ukraine, aber wir stärken den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft", sagt ein Chorleiter, der mit seiner sechsten Klasse am Chorexperiment teilgenommen hat. Überhaupt haben viele Schulklassen ihre Stimmen erhoben - in der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. Die Musik hat Generationen und Gemeinschaften verbunden: Freunde, Familien und Nachbarn, Chöre und Solosänger*innen.

Mehr als 300 Videos mit Udo Lindenbergs Hymne

Seit dem 21. September sind mehr als 300 Videos entstanden. Das ganze Team des Chorexperiments ist begeistert und glücklich, dass so viele Menschen unserer Einladung zum Mitsingen gefolgt sind. Denn wer mit uns singt, engagiert sich auf diese Weise aktiv für eine bessere Welt und zeigt, dass wir alle in Frieden leben wollen.

Für all das danken wir Euch!

