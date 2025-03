Wilder Westen inklusive: Was Husum mit Washington verbindet Stand: 25.03.2025 14:34 Uhr Das Nissen-Haus in Husum und das Oval Office in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington haben eins gemeinsam: In beiden steht die Bronzefigur "The Bronco Buster". Ein Ortsbesuch - in Husum.

von Peer-Axel Kroeske

Rund 60 Zentimeter hoch, etwa 40 breit und aus Bronze. Das ist "The Bronco Buster". Zu sehen ist ein entschlossener Cowboy, der ein wildes Pferd einreitet. Die Figur soll Stärke und Willenskraft ausdrücken. Zudem ist die Darstellung so detailreich, dass sie alles erkennen lässt: einzelne Haarsträhnen und Muskeln vom Pferd. "Auf der anderen Seite ist die Spannung des Halters deutlich zu sehen", sagt Christian Schulz vom Nissen-Haus in Husum.

Dieses Stück vom Wilden Westen Amerikas kann man dort im Nordfriesland-Museum sehen. Aber nicht nur dort. Am Arbeitsplatz von Donald Trump im Weißen Haus gehört der "Bronco Buster" zum Inventar. Im Oval Office stellt sich der amerikanische Präsident bei Ansprachen manchmal direkt neben ihn, als er etwa vor Kurzem vom Telefonat mit Putin berichtete.

Husumer "Bronco" ein Geschenk für Nissen als Auszeichnung

Der amerikanische Künstler Frederic Remington gestaltete die Skulptur 1895. Wenige Jahre später ging ein Guss an Theodore Roosevelt, der 1901 Präsident wurde. Vielen seiner Nachfolger guckten Cowboy und Pferd bei der Arbeit zu: Gerald Ford, Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton oder Barack Obama. Unter Joe Biden wanderte der "Bronco Buster" vorübergehend ins Archiv. Trump holte ihn jetzt wieder zurück. Über die Gründe kann man nur spekulieren.

Mehr als 250 Abgüsse soll es weltweit geben, mit leichten Variationen. Der in Husum geht auf Museumsstifter Ludwig Nissen zurück, der mit nur 16 Jahren seinem Bruder folgte und nach Amerika auswanderte. Ludwig Nissen arbeitete sich hoch: vom Schuhputzer zum Diamantenhändler und Kunstsammler. Das durch und durch amerikanische Geschenk 1914 für ihn: Eine besondere Ehrung. Anlässlich eines Banketts wurde ihm diese Skulptur überreicht - als Ehre und Auszeichnung. Damit war Ludwig Nissen angekommen. Auch er hatte gewissermaßen den Wilden Westen bezwungen.

