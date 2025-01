Stand: 14.01.2025 14:58 Uhr Skulptur gegen Gewalt an Frauen: Husum will Zeichen setzen

Die Stadt Husum sucht zusammen mit den Bürgern, der Gleichstellungsbeauftragten und der Frauenberatung den besten Platz für eine Holzskulptur gegen Gewalt an Frauen. Ende November hatte die Holzkünstlerin Svea Lynn Schaffner anlässlich eines Aktionstags gegen Gewalt an Frauen direkt am Husumer Hafen (Kreis Nordfriesland) vor den Augen zahlreicher Zuschauer mit einer Kettensäge die Skulptur geschaffen. Aus einem 1,60 Meter mal 60 Zentimeter großen Eichenblock entstand binnen weniger Stunden eine Hand, bei der der Daumen auf die Innenfläche gelegt ist. Das ist das Zeichen für hilfesuchende Menschen. Am internationalen Frauentag am 8. März soll die Skulptur dann endgültig platziert werden.

