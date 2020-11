Stand: 09.11.2020 13:51 Uhr Museumsdetektive auf den Spuren jüdischer Umzugsgüter

Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, glaubten viele Juden in Deutschland, Hitler sei nur ein Spuk, der schnell vorüberziehen wird. Doch spätestens nach der Reichspogromnacht im November 1938 war auch den letzten Bürgern jüdischen Glaubens klar, dass sie in Deutschland ihres Lebens nicht mehr sicher sein konnten. Manchen gelang noch kurz vor Kriegsausbruch die Flucht. Auf ihre Umzugskisten aus der Heimat warteten sie jedoch vergeblich. Nun haben sich Forscherinnen auf die Suche nach dem verschollenen jüdischen Besitz gemacht.

von Silke Lahmann-Lammert

Anna und Siegfried Berliner reisten 1938 in die Vereinigten Staaten und blieben dort Eine Rückkehr ins nationalsozialistische Deutschland war für das jüdische Ehepaar zu gefährlich. Ihr Hab und Gut packten Verwandte in ihrer Heimatstadt Leipzig in einen sogenannten Liftvan - kurz Lift -, eine hölzerne Umzugskiste, die sie an die neue Adresse in Übersee schickten. "Es ging von Leipzig über Hamburg - und eigentlich in die USA weitergehen, aber der Lift kam dort nie an", sagt Kathrin Kleibl. Die Herkunftsforscherin und Expertin für NS-Raubgut am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven verfolgt im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes die Spuren der verschwundenen Transportkisten aus dem Jahr 1939. Im Hamburger Staatsarchiv stieß die Wissenschaftlerin auf wichtige Indizien: Versteigerungslisten aus der Nazi-Zeit. Sie belegen, dass die Umzugskisten vieler Juden im Auftrag der Oberfinanzdirektion der Hansestadt unter den Hammer kamen.

"Man hat hier die Bezeichnung des Gegenstandes und den Namen des Erstehers - zum Beispiel das Museum für Völkerkunde", erläutert Kathrin Kleibl die Versteigerungslisten. "Man sieht, was für das jeweilige Objekt geboten wurde. Auf den Listen stehen Kunstgegenstände, Bücher, aber auch einfache Kleidungsstücke und Wäsche."

Wie gelangte der jüdische Besitz zur Versteigerung?

Das Hamburgische Museum für Völkerkunde, dass sich heute Museum am Rothenbaum nennt, ersteigerte 1941 Teeschalen, die Anna Berliner während eines Aufenthaltes in Tokio gesammelt hatte. Belege dafür fand Kuratorin Susanne Knödel im hauseigenen Archiv. "In dieser Akte steht es ganz offen: Versteigerung des jüdischen Umzugsgutes des Juden Siegfried Berliner", sagt sie. "Es steht noch nicht einmal dort, dass es beschlagnahmtes Gut, sondern Umzugsgut ist."

Doch wie gelangte der jüdische Besitz zur Versteigerung? Oft erreichten die Geflohenen das Exil vor ihrem Hab und Gut, das auf Frachtern zum Zielort folgen sollte. Nach Kriegsbeginn durften zivile Schiffe jedoch nicht mehr auslaufen und die Umzugskisten strandeten im Hamburger Hafen - bis die Behörden sich dafür interessiert. "Man wollte nach Möglichkeit die Besitztümer der Juden 'verwerten' - so nannte man das", erklärt Kathrin Kleibl. "Die Gewinne sollten dem Deutschen Reich zugeführt werden - und so beschlossen die Behörden, dass die Gestapo die Kisten beschlagnahmt."

Nachkommen früherer Eigentümer sollen ausfindig gemacht werden

Offenbar gaben sich die Nationalsozialisten nicht einmal Mühe zu verschleiern, was sie unter den Hammer brachten. Zeitungen aus dem Jahr 1941 kündigen die "Versteigerung der Judenkisten" an. Nicht nur Abgesandte des damaligen Museums für Völkerkunde, Händler und Privatleute witterten Schnäppchen, auch andere Ausstellungshäuser schickten Mitarbeiter in die Bietgefechte. Ute Haug, Forscherin an der Hamburger Kunsthalle, fand in den Archiven eine Auktionsliste für eine Versteigerung am 21. September 1941. "Auf dieser kann man anhand von Bleistift-Notizen sehen, dass sich jemand auf diese Auktion vorbereitet hat und Kunstwerke markiert hat: mit einem Stern, mit zweien oder mit drei Sternen - und so eine Art Rangliste erstellt hat", erklärt sie.

Acht Kunstwerke kamen auf diesem Weg in die Sammlung. Nun steht den Forscherinnen in Hamburg, Bremen und Bremerhaven ein weiteres Stück Detektivarbeit bevor. Sie wollen die Nachkommen der früheren Eigentümer ausfindig machen und ihnen ihren rechtmäßigen Besitz zurückgeben.

