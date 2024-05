Von Hamburg nach Parchim: Zwei Schauspielerinnen leben ihren Traum Stand: 08.05.2024 10:48 Uhr Gesa Penthin und Arikia Orbán sind von Hamburg nach Parchim gegangen, um ihren Traum als Schauspielerin zu leben. Der Dokumentarfilm "Dann gehste eben nach Parchim" erzählt ihre Geschichte und ist eine Liebeserklärung an das regionale Stadttheater.

von Jonas Kühlberg

Die beiden Studentinnen kämpften lange um einen Platz an einer Schauspielschule. Nach der Ausbildung in Hamburg beginnen sie ihr erstes Engagement an dem kleinen Theater Mecklenburg-Vorpommern in Parchim und erleben das große Glück des Spielens, aber auch tiefe Unsicherheit. Verkehrte Welt - die einen müssen in die Großstadt - die anderen in die beschauliche Provinz. Hier im mecklenburgischen Parchim treten Gesa und Arikia an, ihren Schauspieltraum zu leben. Sie wollen Menschen für Theater begeistern, die vielleicht keinen direkten Bezug zur Kunst haben. Und das alles während Corona. Ganz schön viel für ein erstes Engagement. Sie beginnen an dem kleinen Theater mit nur acht Ensemblemitgliedern.

Das Spielen ist immer eine Herausforderung, besonders wenn man allein auf der Bühne steht. "Ist schon ganz schön aufregend. Ist natürlich auch schon eine ganz schöne Verantwortung, die ich da trage, wenn ich alleine auf der Bühne stehe", erzählt Gesa. Einen Tag nach ihrer Abschlussprüfung hatte sie ihren ersten Tag in Parchim. "Dann hatte ich auch gleich ein Ein-Personen-Stück mit einer Eins-zu-Eins Arbeit und das war natürlich am Anfang erst mal total überfordernd.

Ungeahnte Chancen in Parchim

Sie kommen an in Parchim - nicht nur am Theater sondern auch in den eigenen vier Wänden. Und plötzlich bietet die Provinz ungeahnte Chancen. "In Hamburg bezahlst du für ein WG-Zimmer soviel wie hier für die Wohnung. Das ist richtig gut", freut sich Arikia. Sie bekommt 2.100 Euro brutto, sagt sie. "Ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben."

Dieter Schumann hat den Film gedreht. "Ich habe es bei diesen Dreharbeiten, die ja über zwei Jahre gingen, auch erst so richtig nachvollziehen können, dass dieser Reifeprozess, der da stattfindet, nicht nur ein Reifeprozess im Beruf ist, sondern auch genau der Persönlichkeit", betont Schumann. Die Doku gibt Einblicke in das erste Jahr im Engagement, in den Probenalltag. Er zeigt, wie die Schauspielerinnen Neues wagen und an Grenzen stoßen, wie sie ganz praktisch Regieanweisungen umsetzen.

Selbstzweifel gehören zum Beruf

"Ich hab mich gefragt, warum ich mich immer wieder fertig machen muss", erzählt Arikia im Film. "Ich komme immer wieder an die Punkte, wirklich bei jedem Stück: 'Ich kann das nicht, keine Ahnung warum kriege ich das nicht hin, wenn ich das nicht kann, dann muss ich da runter.'" Diese dauenden Selbstzweifel haben den Dokumentarfilmer überrascht. "Der Beruf ist so angelegt, dass man sich immer wieder in Frage stellt. Bin ich gut? Bin ich überhaupt tauglich für den Beruf? Bin ich das, die eigentlich nicht aufhört? Also dieses 'Sich ständig selbst infrage stellen' scheint im Schauspielerberuf immanent zu sein", sagt Schumann.

Weitere Informationen 4 Min Filmtipp: "Dann gehste eben nach Parchim" Beim Filmkunstfest MV in Schwerin feierte der vom NDR koproduzierte Film seine Premiere. 4 Min

Ein kleines Theater mit all seinen Gewerken

Der Film zeigt auch, wie ein Theater funktioniert - mit all seinen Gewerken: wie der Maske, den Schauspielern, Requisiteuren und Technikern. Sie alle mussten pausieren, als die Pandemie den Kulturbetrieb lahmlegt. Als es wieder losgeht, machen Rechtsextreme Wahlkampf direkt vor dem Theater. Gesa möchte darauf reagieren. Im Film rät der Intendant ihr davon ab. "Was willst du damit erreichen? Komm setz dich einen Moment. Also du gibst denen doch im Prinzip nur eine Bedeutung, die sie nicht haben. Also in dem Moment, wo du da einsteigst, auf deren Provokation, gibst du ihm ja eine Wichtigkeit, eine Notwendigkeit, eine Existenzberechtigung. Du nimmst sie ja wahr und ernst. Und das würde ich nicht machen - ich würde die einfach ignorieren."… und weitermachen: Theater spielen, was das Zeug hält.

Hommage an die kleinen Bühnen

"Theater ist also eigentlich die Mutter unserer Kultur", erklärt Dokumentarfilmer Schumann. "Wenn wir das Theater verlieren, verlieren wir ein ganz wesentliches Element unserer Kultur und unseres Lebens." Dieser Film ist eine Hommage an die kleinen Bühnen - weitab der großen Häuser. Feinfühlig und sensibel zeigt er die Leidenschaft der jungen Macherinnen und Macher - und ganz nebenbei erzählt auch, was das Land zusammenhält: Kultur.

Weitere Informationen Mecklenburgisches Staatstheater Das Mecklenburgische Staatstheater gehört mit insgesamt 3 Spielstätten an den Standorten Schwerin und Parchim zu den großen traditionsreichen Bühnen in Norddeutschland. mehr Doppelte Eröffnung im Industriedenkmal: "Kulturmühle" Parchim Wo einst Getreide zu Mehl verarbeitet wurde, haben jetzt ein neues Theater und ein neues Museum mit industriellem Charme eröffnet. mehr

Karte: Die Spielstätten des Mecklenburgischen Staatstheaters

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur - Das Journal | 06.05.2024 | 22:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater