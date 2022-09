Kunstverbrechen: Neuer True-Crime-Podcast startet Stand: 28.09.2022 07:05 Uhr Juwelenraub, geschmuggelte NS-Kunst, verschollene Gemälde: Im neuen True-Crime-Podcast Kunstverbrechen von NDR Kultur rollen die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck spektakuläre Fälle auf.

In der ersten Staffel geht es in jeweils einer Doppelfolge um fünf besondere Kunstverbrechen, den größten Kunstraub der DDR im Schloss Gotha, den Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi, den Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden, den Raub der 100-Kilo-Goldmünze im Bode Museum Berlin und um das Geheimnis um Hitlers Hengste.

Kunst-Kommissar René Allonge gibt Einblicke

Dabei arbeiten Lenore Lötsch und Torben Steenbuck eng mit der Polizei zusammen: Deutschlands bekanntester Kunst-Kommissar René Allonge vom LKA Berlin ist in jeder Folge dabei und gibt Einblicke in die Arbeit der Ermittler. Reportagen nehmen die Hörerinnen und Hörer zudem mit an die Tatorte, außerdem kommen Zeugen und Kunstexperten zu Wort. Ein aufwendiges Sounddesign macht aus jeder Folge ein besonderes Hör-Ereignis.

Thema der ersten Doppelfolge sind die "Schreitenden Pferde" vom NS-Bildhauer Josef Thorak. Einst standen die Bronzestatuen im Garten von Hitlers Reichskanzlei, nach dem Krieg tauchten sie auf einem sowjetischen Kasernengelände in der DDR wieder auf, waren dann plötzlich verschwunden und wurden 2015 von einem Händler zum Verkauf angeboten. Aber wer hat die riesigen Skulpturen über die Grenze geschafft? Nur eine der Fragen, die sich die Ermittler stellten - und der Lenore und Torben im Podcast akribisch nachgehen.

AUDIO: Das Geheimnis um Hitlers Hengste (2) (36 Min) Das Geheimnis um Hitlers Hengste (2) (36 Min)

Die erste Staffel startet heute mit einer Doppelfolge am 28. September, dann gibt es wöchentlich mehr Kunstverbrechen. Kostenlos runterladen oder streamen - in der ARD-Audiothek. Im Radio auf NDR Kultur werden ab dem 22. Oktober alle 14 Tage jeweils Doppelfolgen gesendet.

