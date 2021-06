Podcast- und Hörspieltipps für Kinder in der ARD Audiothek Stand: 25.06.2021 08:59 Uhr An langweiligen Ferientagen sind Kinder-Podcasts aus der ARD Audiothek genau das Richtige für die Kleinen: etwa der Mikado-Podcast "Zeitreise" oder CheckPod, der Podcast mit Checker Tobi.

von Katja Eßbach

CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi

Tobi Krell alias Checker Tobi kennt wohl jedes Kind aus dem KiKa. Auf unterhaltsame Weise behandelt der Checker spannende Sach-Themen. Jetzt gibt es einen Podcast mit Tobi Krell, den CheckPod. In den Folgen geht es um Piraten, um Bäume oder ums Lachen - zu Gast ist jeweils ein Kind. Und wie in den Filmen erklärt Checker Tobi seine Themen entlang von Checkerfragen. In der Folge über Zähne stellt die zwölfjährige Ruby zum Beispiel die Checkerfrage: Was ist eigentlich in Zahnpasta drin?

Dieser Podcast macht Spaß und liefert Informationen. Der CheckPod ist nah an den Kindern dran und viele Geräusche und Spielszenen machen das Hören kurzweilig.

Mikado - der Kinder-Podcast: abwechslungsreich und informativ

Seit diesem Jahr gibt es von Montag bis Freitag einen Mikado-Podcast. Und zwar jeweils zu einem Wochenthema. Es geht um Haustiere, Traumberufe, Umweltschutz oder - in einer Sonderstaffel - um Menschen im Weltraum. Gast ist hier der "Pur+"-Moderator und Journalist Eric Mayer, der über das Weltall ein Buch für Kinder geschrieben hat und ganz viel weiß über die Ausbildung von Astronautinnen und Astronauten, über Außerirdische und Leben auf dem Mars. Außerdem gibt es Quizfragen, Witze, Reportagen und Meinungen von Kindern zum Thema.

Die ungefähr 20-minütigen Mikado-Podcasts sind abwechslungsreich, informativ, lustig und stecken voller Überraschungen.

Hörspiel "Onkel Stan und Dan": spannend und lustig

Besonders beliebt auf langen Urlaubsreisen sind Hörspiele. Da lohnt es sich, in der ARD Audiothek zu stöbern. Herausragend ist zum Beispiel das sehr vergnügliche und spannende Hörspiel "Onkel Stan und Dan und das gar nicht lieblich-niedliche Mondabenteuer". Darin treten auf: drei Lamadamen, die Zwillinge Sam und Sky, Onkel Stan und der Dachs Dan, der sich in eine mysteriöse Dächsin verliebt. Die Dächsin Miranda wurde jedoch auf Dan angesetzt. Wer hinter der Sache steckt, bleibt lange ein Geheimnis. Unterdessen fliegt Onkel Stan mit den Zwillingen Sam und Sky zum Mond, damit Sky nicht länger unsichtbar sein muss. Das klingt total skurril und lustig, und das ist es auch. In der Audiothek gibt es zwei weitere Abenteuer mit Onkel Stan und Dan.

Eine unterhaltsame und informative Zeitreise

Der NDR Mikado-Podcast "Zeitreise" nimmt die Kinder mit in die Vergangenheit. Und zwar buchstäblich. Sie reisen im Timespinner - zusammen mit den Zeitreportern Taylor, Alex und Henry an geschichtsträchtige Orte. So sind sie bei der Entführung Martin Luthers dabei, bei der Tea Party in Boston oder 1789 bei der Stürmung der Bastille.

Für die historisch korrekten Fakten in diesem Podcast ist Professor Thorsten Logge von der Uni Hamburg zuständig. Außerdem dabei: die zeitweise etwas übermotivierte Sprachassistentin Goosirexa.

Mikado Zeitreise ist unterhaltsam, informativ und vermittelt durch die Spielszenen das Wissen leicht verständlich. Genau das Richtige für neugierige Kinder.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 26.06.2021 | 08:50 Uhr