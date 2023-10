Filme 2023: Diese Neustarts kommen bis Weihnachten ins Kino Stand: 11.10.2023 17:00 Uhr Bis Dezember locken Filme wie "Killers of the Flower Moon", der Cannes-Sieger "Anatomie eines Falls", Ridley Scotts Film "Napoleon" das Drama "One For the Road", eine Doku über Vermeer und zwei Filme von Wim Wenders ins Kino.

von Patricia Batlle

Der 77-jährige Regisseur Wim Wenders bringt gleich zwei Filme im Herbst ins Kino: den meisterlichen Dokumentarfilm in 3D über den Künstler Anselm Kiefer ("Anselm") und eine stille Alltagsstudie eines glücklichen Menschen in Tokio, "Perfect Days". Dessen Hauptdarsteller Koji Yakusho erhielt beim Filmfestival die goldene Palme als bester Schauspieler. Letzterer ist sogar Japans Oscar-Hoffnung in der Kategorie "bester internationaler Film" und startet kurz vor Weihnachten. Beide liefen auch beim kürzlich beendeten Filmfest Hamburg in Anwesenheit Wenders' - und erhielten großen Applaus in den ausverkauften Vorstellungen.

Weitere Informationen "Anselm": Sinnliches Kino von Wenders über Anselm Kiefers Kunst Sie teilen einen Jahrgang und kennen sich seit Jahrzehnten: Wim Wenders und Anselm Kiefer. Wenders' Dokumentarfilm in 3D lässt Kiefers Werk sinnlich erfahren. mehr

Besonders freuen dürfen sich Fans von Justiz-Thrillern auf den französischen Cannes-Siegerfilm von Justine Triet. Sandra Hüller glänzt in "Anatomie eines Falls" ab 2. November als deutsche Schriftstellerin, die mit ihrem französischem Ehemann und ihrem sehbehinderten Sohn in den Bergen lebt. Nach wenigen Szenen stirbt der Ehemann - und danach steht die Schriftstellerin Sandra (so heißt auch die Figur im Film) unter Mordverdacht und muss sich vor Gericht verteidigen.

Zuvor spielt Frederick Lau mit Nora Tschirner in Markus Gollers Film "One for the road" einen Bauleiter, der ein großes Problem mit Alkohol hat. Eines Tages verliert er seinen Führerschein und geht danach eine Wette ein, keinen Alkohol mehr zu trinken. Keine leichte Aufgabe in dieser Gesellschaft.

Weitere Informationen Douglas Sirk Preis für Sandra Hüller: "Fühle mich Hamburg verbunden" Die Schauspielerin hat die Auszeichnung des Filmfests Hamburg bei der Deutschlandpremiere des Justiz-Thrillers "Anatomie eines Falls" erhalten. mehr

"Killers of the Flower Moon - Epos von Martin Scorsese mit Lilly Gladstone

Martin Scorsese arbeitet erneut mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro zusammen - für dieLiteraturverfilmung "Killers of the Flower Moon", ein fast vierstündiger Film mit einer unvergesslichen Hauptdarstellerin, der 36-jährigen Lily Gladstone. Sie verkörpert eine der reichen Frauen des wohlhabenden Osage-Volkes, die eine Ehe eingeht mit Ernest Burkhart, dem Neffen eines einflussreichen Onkels (De Niro). Unter der Bevölkerung und besonders vielen Osage Frauen gibt es eine Reihe mysteriöser Morde. Das Drama feierte Weltpremiere im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes.

Ridley Scott und Martin Scorsese mit neuen Kino-Blockbustern

Regie-Altmeister Ridley Scott wird seinen jüngsten Film über Napoleon mit Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby präsentieren, Timothée Chalamet den jungen Willie Wonka in "Wonka", einer Vorgeschichte zu "Charlie und die Schokoladenfabrik" spielen (Regie: Paul King). David Fincher bringt bei einem großen Streamingdienst den Neo-Noir Thriller "The Killer" mit Michael Fassbender in ausgewählten Kinos heraus. Bradley Cooper wird in ausgewählten Kinos sein Biopic von Komponist und Dirigent Leonard Bernstein zeigen: "Maestro" - mit sich selbst und Carey Mulligan in den Hauptrollen.

Übersicht der spannenden Kinofilme 2023 Start Film Genre / Regie 14.9. Fallende Blätter Drama / Aki Kaurismäki 12.10. Anselm - Das Rauschen der Zeit Dokumentarfilm 3D / Wim Wenders 19.10. Killers of the Flower Moon Drama / Martin Scorsese 26.10. The Killer Thriller / David Fincher 2.11. Anatomie eines Falls Thriller/Drama/ Justine Triet 9.11. Vermeer - Reise ins Licht Dokumentarfilm / Suzanne Raes 16.11. Tribute von Panem. The Ballad of Songbirds & Snakes Action / Francis Lawrence 16.11. The quiet girl Drama / Cólm Bairéad 23.11. The old oak Drama / Ken Loach 23.11. Napoleon Historiendrama / Ridley Scott 7.12 Wonka Action / Paul King 20.12. Maestro (Netflix) Biopic / Bradley Cooper 21.12. Perfect Days Drama / Wim Wenders verschoben auf 2024 Dune 2 Fantasy / Denis Villeneuve

Rückblick Filme 2022: Diese Highlights liefen im Kino Das Kinojahr bot "Im Westen nichts Neues", Neues über Batman und Hits wie "Triangle of Sadness", "Minions 2", "Mittagsstunde" und "Top Gun: Maverick". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 12.10.2023 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm