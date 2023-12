Europäischer Filmpreis: Sandra Hüller ist beste Schauspielerin Stand: 10.12.2023 09:03 Uhr Sandra Hüller ist mit dem Europäischen Filmpreis als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden - für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls", dem besten Film des Jahres. Mads Mikkelsen wurde als bester Schauspieler geehrt. Die Hamburgerin Leonie Benesch ging leer aus.

Der komplexe Justizthriller "Anatomie eines Falls" von Justine Triet über eine selbstbestimmte Autorin unter Mordverdacht hat bei dem Europäischen Filmpreis am Sonnabend in Berlin gleich in fünf Kategorien abgeräumt. Der Film wurde als bester europäischer Film des Jahres geehrt, zudem erhielt er Trophäen für die Regie, das Drehbuch und den Schnitt. Hauptdarstellerin Sandra Hüller wurde als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Weitere Informationen Film "Anatomie eines Falls": Komplexe Suche nach der Wahrheit Sandra Hüller verkörpert in dem Gerichtsdrama eine Schriftstellerin, die des Mordes an ihrem Mann verdächtigt wird. mehr

Sandra Hüller setzt sich gegen Leonie Benesch durch

Sandra Hüller war in der Kategorie gleich zweimal nominiert: neben "Anatomie eines Falls" auch für ihre Rolle im Drama "The Zone of Interest". Sie setzte sich unter anderem gegen ihre deutsche Kollegin Leonie Benesch ("Das Lehrerzimmer") und die Finnin Alma Pöysti aus der Tragikomödie "Fallende Blätter" durch.

Schweigesekunden für den Frieden

In ihrer Rede bedankte sich Sandra Hüller - und rief das Publikum zu Schweigesekunden für Frieden in der Welt auf. "Da wir heute Abend so viele sind, würde ich gerne ein paar Augenblicke mit euch schweigen", sagte Hüller. Im Saal wurde es ganz still, danach gab es viel Applaus. Für Hüller ist es bereits die zweite Auszeichnung als Europas beste Schauspielerin. 2016 bekam sie die Trophäe für ihre Darstellung in der Tragikomödie "Toni Erdmann".

Weitere Informationen Der wunderbar komische "Toni Erdmann" mit Peter Simonischek Halbseidener Anzug, Zottelperücke: Toni Erdmann (Peter Simonischek) mischt das Leben seiner Tochter auf. Maren Ades Komödie erhielt zahlreiche Preise - und eine Oscar-Nominierung. mehr

Mads Mikkelsen erneut bester europäischer Schauspieler

Als den besten europäischen Darsteller kürten die Mitglieder der Europäischen Filmakademie den Dänen Mads Mikkelsen für seine Rolle im Film "The King's Land" (Originaltitel: "Bastarden"). In der von der Moin Filmförderung geförderten Produktion spielt er einen Soldaten, der unfruchtbares Land in Dänemark in beackerbares Land umarbeiten will. Der 58-Jährige bedankte sich per Video für den Preis. Für Mikkelsen ist es nach "Der Rausch" (2020) ebenfalls die zweite Auszeichnung als bester europäischer Schauspieler. In der Kategorie waren auch der deutsche Schauspieler Christian Friedel ("The Zone of Interest") und der Österreicher Thomas Schubert ("Roter Himmel" von Christian Petzold) nominiert.

Weitere Informationen 2 Min Hamburger Kinder-Film "Maurice - der Kater" feiert Premiere Die Produktion war aufwendig, für acht Sekunden Animations-Film brauchten die Macher eine ganze Woche. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 10.12.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm