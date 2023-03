Oscars 2023: "Im Westen nichts Neues" ist bester internationaler Film Stand: 13.03.2023 06:20 Uhr Am frühen Morgen deutscher Zeit sind in Los Angeles die Oscars verliehen worden. Der Film "Im Westen nichts Neues" des gebürtigen Wolfsburgers Edward Berger wurde vier Mal ausgezeichnet - unter anderem als bester internationaler Film. Bester Film wurde "Everything Everywhere All at Once".

von Patricia Batlle

In neun Kategorien war "Im Westen nichts Neues" bei den Oscars nominiert - darunter als bester Film und bester internationaler Film. Bergers Drama gewann neben der Kategorie "Bester internationaler Film" auch Oscars für die beste Kamera (James Friend), die beste Filmmusik (Komponist Volker Bertelmann) und das beste Produktionsdesign.

Berger bei Oscar-Dankesrede: "Das bedeutet uns so viel!"

Regisseur Berger kam mit den "Im Westen nichts Neues"-Schauspielern Felix Kammerer, Albrecht Schuch und Daniel Brühl auf die Bühne, sowie mit Produzent Malte Grunert. Berger dankte allen Nominierten seines Filmes und sagte: "Das bedeutet uns so viel!". Er bedankte sich besonders bei den Schauspielern, darunter Hauptdarsteller Kammerer: "Das war Dein erster Film und Du trugst uns alle auf Deinen Schultern, als wäre es nichts. Ohne Dich wäre niemand von uns hier."

James Friend für seine Arbeit hinter der Kamera geehrt

Der Brite James Friend wurde mit dem Oscar für die beste Kamera in dem Antikriegsfilm ausgezeichnet. Er dankte sichtlich gerührt seiner Frau, seiner Familie, dem Filmteam und "aus ganzem Herzen" seinem Regisseur Berger.

In der Kategorie "Beste Kamera" war auch der gebürtige Braunschweiger Florian Hoffmeister nominiert - für seine Arbeit in Todd Fields Drama "Tár". "Das ist total surreal: Das ist in meiner Branche ein Ziel, von dem man mal träumt", konnte er sein Glück über die Nominierung kaum fassen. Regisseur Berger sagte bei der Preisverleihung, er habe in Los Angeles vor wenigen Tagen Hoffmeister lang in den Arm genommen: "Wir kommen beide aus derselben Stadt. Wir haben vor 30 Jahren unseren ersten Film zusammen gemacht, ich war sein Assistent."

Komponist Volker Bertelmann setzte sich gegen Konkurrenten wie John Williams für "Die Fabelmans" durch, immerhin der nach Walt Disney meist nominierte Künstler in der Geschichte der Oscars. Der auch unter dem Namen Hauschka bekannte deutsche Musiker Bertelmann war 2017 bereits einmal für seine Kompositionen in "Lion - Der lange Weg nach Hause" nominiert.

Favorit "Everything Everywhere All at Once" als bester Film ausgezeichnet

Insgesamt sieben Oscars räumte der Top-Favorit "Everything Everywhere All at Once" von Daniel Kwan und Daniel Scheinert ab. Er erzählt von der Betreiberin eines Waschsalons, die sich durch mehrere Paralleluniversen kämpft. Kwan und Scheinert wurden als beste Regisseure ausgezeichnet, Schauspielerin Jamie Lee Curtis als beste Nebendarstellerin und Michelle Yeoh als beste Hauptdarstellerin. Sie ist die erste Asiatin, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. "Das ist für all die kleinen Jungen und Mädchen da draußen, die so aussehen wie ich", sagte die aus Malaysia stammende Schauspielerin. "Das ist der Beweis dafür, dass große Träume wahr werden können". Die 60-Jährige ergänzte: "Ladys, lasst euch von niemandem einreden, dass ihr zu alt für etwas seid!"

Ihr Kollege Ke Huy Quan erhielt den Oscar als bester Nebendarsteller. Unter Tränen nahm er die Trophäe entgegen und sagte: "Meine Reise startete auf einem Boot, ich war ein Jahr lang in einem Camp für Geflüchtete", so der gebürtige Vietnamese, "irgendwie bin ich nun auf Hollywoods größter Bühne gelandet". Der 51-Jährige hat bereits als Kind für Steven Spielberg 1984 in "Indiana Jones" mitgespielt.

Als bester Hauptdarsteller wurde Brendan Fraser für seine Rolle als Vater in "The Whale", US-Regisseurin und Drehbuchautorin Sarah Polley fürs beste adaptierte Drehbuch für "Die Aussprache" ausgezeichnet. Guillermo del Toro freute sich sehr über den ersten Oscar der Gala: den für den besten Animationsfilm für "Pinocchio".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Nachrichten | 13.03.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Filmfestival