"Wonka", "Zauberflöte", "Rapunzel": Kinderfilme in Kino und Mediathek

von Walli Müller

Nur noch wenige Tage bis Heiligabend! Auf den Weihnachtsmärkten laufen die Christmas-Pop-Klassiker und im Kino - wie jedes Jahr - die großen Weihnachts-Familienfilme. Denn rund um die Festtage gehen viele gerne mit den Kindern oder Enkelkindern zusammen ins Kino. Was dieses Jahr Schönes läuft und was die Mediatheken bereits jetzt und in wenigen Tagen Weihnachtliches zu bieten haben: eine Übersicht.

"“Wow! Nachricht aus dem All": Ab 14. Dezember im Kino

Zwei Kinder, die aus Versehen in einer Rakete auf die internationale Raumstation ISS düsen: Das ist nicht die einzige verrückte Idee im deutschen Kinderfilm “Wow! Nachricht aus dem All“. Billie und Dino basteln sich da aus Schrottteilen ein Radioteleskop, mit dem sie Kontakt zu Außerirdischen aufnehmen wollen.

Eines Nachts hatten wir’s dann endlich. Das klarste Signal ever. - Oai-Iao. - Wow! - Wir waren uns absolut sicher, dass wir alles hatten, um zu beweisen, dass es echte Aliens waren, die mit uns Kontakt aufgenommen hatten. Billies Dialog aus "Wow! Nachricht aus dem All"

Weil den Erwachsenen aber mal wieder die Fantasie dafür fehlt, müssen die Kids ihre abenteuerliche Reise ins All antreten. Und wie sie da schwerelos auf der Raumstation herumschweben, das sieht verblüffend echt aus! Ein einfallsreicher Kinderfilm für alle, die ebenfalls vom Weltraum fasziniert sind. Seit 14. Dezember im Kino. (FSK 0 Jahre)

"Raus aus dem Teich": Ab 21. Dezember im Kino

Auch Entenfamilie Mallard will hoch hinaus im Animationsfilm "Raus aus dem Teich". Obwohl Papa Mack eher ein Angsthase ist und so gar nicht reiselustig…

- Was wäre ich für ein Vater, wenn ich mein junges Geflügel nur deshalb in Gefahr bringen würde, damit wir einen schönen Urlaub in der Karibik machen können?

- Mein Leben soll nicht an mir vorbeiziehen, weil Du Angst hast, den Teich zu verlassen!“ Dialog von Mack und seiner Frau aus "Raus aus dem Teich"

Elyas M'Barek leiht dem Enten-Papa seine Stimme, Tanz-Entertainer Jorge Gonzales dem jamaikanischen Papagei Delroy, den sie unterwegs aus Käfighaltung befreien und zum Dank als Navi nutzen dürfen. "Raus aus dem Teich" kommt aus der Film-Schmiede der "Minions"-Macher und ist ähnlich lustig. Ab 21. Dezember im Kino. (FSK 0 Jahre)

"Wonka": Zuckersüßes Weihnachtsmärchen mit Timothée Chalamet

Auch auf "Paddington"-Regisseur Paul King ist Verlass. Er liefert mit "Wonka" ein wunderschönes, vor fantastischen Kulissen und Figuren überbordendes Weihnachts-Film-Musical. Teenie-Idol Timothée Chalamet muss sich als singender und zaubernder Schokoladenmacher gegen das kriminelle Schokoladenkartell behaupten. Seit 7. Dezember im Kino. (FSK 0 Jahre)

"Wish": Viel Musik und viel zum Schmunzeln im Disney-Weihnachtsfilm

Gesungen wird auch im Disney-Weihnachtsfilm des Jahres, "Wish". Das Mädchen Asha kämpft hier gegen einen autokratischen Herrscher, der den Menschen ihre geheimen Wünsche raubt - und obendrein ein eitler Fatzke ist.

König Magnifico: Du hast Recht: Ich bin ein gut aussehender König. König Magnifico in "Wish" (Kinofilm)

Die Spannung hält sich in Grenzen, dafür gibt es viel zu schmunzeln in "Wish". (FSK 0 Jahre)

"Wer bist du, Mama Muh?" - Animations-Kinderbuchverfilmung ab 28. Dezember im Kino

Der Film basiert auf einer schwedischen Kinderbuch-Reihe (mit Illustrationen von "Pettersson und Findus"-Autor Sven Nordqvist) und ist gedacht für kleinere Kinder. Titelheldin Mama Muh fühlt sich zu Höherem berufen, als im Stall herumzustehen wie die anderen Kühe. Als sie jedoch ihre Theater-Leidenschaft entdeckt und ein "Muhsical" einstudieren will, geht alles schief. Und auch Mama Muhs bester Freund, der neunmalkluge Rabe Krah, ist am Ende seines Lateins. Ein Animationsfilm im Bilderbuch-Look für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Ab 28. Dezember im Kino (FSK 0 Jahre).

"Die verkaufte Prinzessin" und "Die Zauberflöte": ARD-Weihnachtsmärchen von "Sechs auf einen Streich" in ARD Mediathek

Und eine ordentliche Prise Humor steckt, wie immer, auch in den ARD-Weihnachtsmärchen aus der Reihe "Sechs auf einen Streich". Zwei wurden dieses Jahr neu verfilmt: "Die verkaufte Prinzessin“ wird von ihrem eigenen Zwillingsbruder verraten, weil er ihr die Thronfolge nicht gönnt.

- Und warum?

- Weil ich der männliche Nachfolger bin und der Thron mir zusteht.

- Klug gesprochen. Und was machst Du, sobald mein untätiger, verweichlichter, an Berggeister glaubender Fürstenbruder das Zepter an Dich übergibt?

- Wir bauen das gesamte Gold im Bergwerk ab und führen das Fürstentum zu altem Glanz.

- Zu altem Glanz!“ Dialog aus "Die verkaufte Prinzessin" in ARD Mediathek

Abrufbar ist dieses Film-Märchen ab dem 18. Dezember in der ARD Mediathek, wie auch eine augenzwinkernde Film-Version von Mozarts "Zauberflöte" - in der Tamino und Papageno eine Prinzessin befreien, die sich sehr gut selbst zu helfen weiß. Im Reich der Fernsehmärchen ist ja schon lange Girl Power angesagt!

Wintermärchen für die ganze Familie in der ZDF Mediathek:

So setzt auch das ZDF auf zwei weibliche Heldinnen in "Rapunzel und die Rückkehr der Falken". Andrea Sawatzki spielt die Zauberin Elenor, die Rapunzel als Baby keineswegs ihren Eltern weggenommen, sondern liebevoll adoptiert hat. Und in den Turm sperrt sie das Mädchen nur, um es vor einer rachsüchtigen Königin zu verstecken. Eine stimmige Neu-Interpretation des Grimm’schen Märchens, zu finden in der ZDF-Mediathek.

Ab Heiligabend stehen zudem zwei herrlich überdrehte Animationsfilme bereit: In "Peterchens Mondfahrt" ärgert Peter sich über seine chaotische kleine Schwester Anna – bis sie eines Tages vom Mondmann entführt wird. Auf seiner Rettungsmission trifft Peter auf den leibhaftigen Sandmann und viele andere drollige Phantasiegeschöpfe…

In "Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" macht es sich die Abfall und Schimmel liebende Bilderbuch-Sippe auf der Müllhalde von Schmuddelfing gemütlich – misstrauisch beäugt von den Stadtbewohnern, die sie vergraulen wollen. Und nur ein paar Kinder verstehen, wie nützlich die Olchis als passionierte Müllschlucker für die kommunale Abfallbeseitigung sein könnten… Ein großer Spaß für die ganze Familie wegen der liebevollen Animation und den vielen versteckten Gags, die auch für Erwachsene drin stecken. „Oberolchiges“ Weihnachts-Heimkino also – abrufbar in der ZDF-Mediathek.

