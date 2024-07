Michael-Jackson-Musical castet junge Darsteller in Hamburg Stand: 02.07.2024 10:27 Uhr Die Vorbereitungen für das Michael-Jackson-Musical in Hamburg laufen auf Hochtouren. Gesucht werden Darsteller im Alter von acht bis elf Jahren - für die Rollen vom jungen Michael und seinem Bruder Marlon. Beitrag anhören 3 Min

von Elisabeth Gefeller

Nach großen Erfolgen auf dem Broadway in New York kommt es nun bald nach Hamburg: das Michael-Jackson-Musical. Im Dezember feiert die Show rund um den "King of Pop" Deutschland-Premiere. Das Musical erzählt vom Leben des amerikanischen Sängers. Hierfür werden auch junge Darsteller gesucht. Singen und Tanzen wie Michael Jackson - und das auf großer Bühne: Das ist der Traum von den neun Jungs, die fleißig den Moonwalk üben und ihre Stimmbänder trainieren. Die erste Castingrunde ist bereits geschafft: Jetzt üben die Kinder einmal pro Woche mit professionellen Coaches.

Junge Darsteller sollten zwischen acht und elf Jahre alt sein

Insgesamt wurden bereits 400 Kinder gecastet, erzählt Jana Nagy, die Leiterin der Kinderabteilung bei Stage Entertainment. Gesucht werden Darsteller im Alter von acht bis elf Jahren, für die Rollen vom jungen Michael und seinem Bruder Marlon. Vorbildung brauche man erstmal keine, sagt Nagy. Das Allerwichtigste, was die Kinder mitbringen müssen, ist Spaß: "Dann finden wir heraus, ob es für dieses Kind wirklich Richtung Bühne gehen kann. Ob das Kind es schafft, die Sachen, die die Bühnenshow betreffen, umzusetzen." Das habe nichts damit zu tun, ob das Kind gut oder schlecht sei. "Sondern es geht um eine spezielle Show, und die ist manchmal total anspruchsvoll."

Herausforderungen: englische Songtexte, hohe Töne und Tänze

Anspruchsvoll sind sowohl die Tänze, als auch die englischen Songtexte und die hohen Töne. Beim Einzelvorsingen zeigen die Jungs, was sie bereits gelernt haben, so wie der achtjährige Sandro. Er singt das Lied: "Climb every Mountain". Die Jungs haben unterschiedlich viel Erfahrung. Der achtjährige Francisco zum Beispiel stand schon beim Musical "König der Löwen" auf der Bühne. Für Essien hingegen ist alles neu. Eine Sache aber haben sie gemeinsam: Sie sind Fans des King of Pop. "Ich mag Michael Jackson, weil er berühmt ist, und gut tanzt. Ich will auch so gut sein. Meine ganze Familie mag tanzen, und ich will auch tanzen und ich mag singen", sagte ein Junge.

Eine Rolle muss mit bis zu zehn Kindern besetzt sein

Die Kindercastings finden erstmal fortlaufend statt. Denn ein Kind darf nur einmal pro Woche auftreten, und maximal 30 Tage im Jahr arbeiten. Deswegen muss eine Rolle mit bis zu zehn Kindern besetzt werden. In den Workshops guckt sich Jana Nagy die Fortschritte genauer an, denn nicht jeder hat das Zeug für die große Bühne. "Es wäre leichtfertig von mir zu sagen, dass es nur auf den Spaß ankommt. Es kommt schon auf ein gewisses Grundtalent und auf den Willen an, weil man mit Training total viel erreichen kann. Aber so eine Grundbasis von 'ich kann die Töne treffen, ich weiß wo rechts und links ist, ich habe Spaß mich zu bewegen' - das muss da sein, um den nächsten Schritt zu gehen." Das nächste Kinder-Casting in Hamburg findet am 6. Juli statt. Wer Interesse hat, soll sich vorher per E-Mail oder Instagram bei Stage Entertainment melden. Alles Infos gibt es online.

