Urlaub mit Kindern zu Hause? Buchtipps für die Ferien Stand: 01.08.2023 16:28 Uhr Ihr macht Urlaub zu Hause? Dann wollen eure Kinder natürlich ganz besonders beschäftigt werden. Diese Bücher versüßen euch die Ferien daheim.

von Annika Feldmann

"Das Flüstern der Natur": Die Welt um uns herum neu entdecken

Raus in die Natur - und zwar mit richtig viel Zeit. Das klappt am ehesten in den Ferien. Wie wäre es also mit einem Erlebnisspaziergang? "Das Flüstern der Natur" ist voll mit Inspirationen und kleinen Anleitungen, immer mit dem Ziel, die Welt um uns herum neu zu erfahren - auf der Wiese, oder im Wald, aber auch in der Stadt. Ein Buch von Johanna Prinz und Marc Pattenden.

"Mimis kunterbunte Ferien": Ein Wimmelbuch voller Vielfalt

Mimi wohnt in der Stadt. In den Ferien aber besucht sie mit ihrer Familie viele Freunde, die ganz anders leben als sie. Was die Mimi-Wimmelbücher und auch "Mimis kunterbunte Ferien" zu etwas ganz Besonderem macht? Sie zeigen die Welt in all ihrer Vielfalt, also Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Menschen mit Behinderungen, verschiedene Liebeskonstellationen und gleichgeschlechtliche Paare. Und das passt auch schon für die Kleinsten. Illustriert wurde es von Shiila Lippold.

"Nach Flandern wandern": Mit 5 Gedichten auf Reise gehen

Wenn euch das Fernweh packt, dann greift einfach zu diesem Buch: "Nach Flandern wandern" von Sabi Kasper. Damit lässt sich nämlich nicht nur nach Flandern wandern, auch ein Ausflug ans Meer und der abenteuerliche Ritt durch einen Fluss ist dabei. Die von fünf verschiedenen Illustrator*innen bebilderten Gedichte nehmen uns mit auf Reisen.

"Die Pfütze": Regentage zum Highlight machen

Sogar über Regentage kann man sich freuen. Wer das Buch "Die Pfütze" von Angelika Huber-Janisch und Annette Zacharias liest, für den werden Pfützen nie wieder nur Schlamm und Wasser sein. Es gibt so viel zu entdecken: Mikroskopisch kleine Bärtierchen, die ihren Namen nicht ohne Grund haben, Schmetterlinge, die die im Regenwasser enthaltenen Mineralien schätzen, oder die älteste noch lebende - dazu noch dreiäugige - Tierart: Urzeitkrebse. Wie man die am besten beobachtet und warum es sich lohnt, auch selber Pfützen zu bauen, erfahrt ihr hier.

"Wochenender mit Kindern": Lieblingsorte für Familien in und um Hamburg

Mit stilvollen Fotos und persönlichen Texten macht die Hamburger Autorin, Fotografin und dreifache Mutter Eli Frenz Lust auf Ausflüge und Kurztrips in großartige Gegenden, die nicht weit entfernt liegen. Im "Wochenender mit Kindern" stellt sie Lieblingsorte für Familien in und um Hamburg vor. Dabei sind unter anderem tolle Spielplätze, aber auch Ausflugsziele wie der "Garten der Schmetterlinge" oder die "Eselei".

Die Titel in der Übersicht "Das Flüstern der Natur" von Johanna Prinz, Marc Pattenden

Magellanverlag | ISBN: 978-3-7348-6044-7

Ab 4 Jahre

48 Seiten | 18 Euro



"Mimis kunterbunte Ferien" illustriert von Shiila Lippold Ulilaverlag | ISBN: 978-3-9823015-7-0

Ab 2 Jahren

14 Seiten | 17,90 Euro



"Nach Flandern wandern - fünf Gedichte" von Sabi Kasper

Kunstanstifter I ISBN: 978-3942795869

Ab 5 Jahre

56 Seiten | 22 Euro



"Die Pfütze" von Angelika Huber-Janisch und Annette Zacharias

Knesebeck | ISBN:978-3-95728-530-0

Ab 8 Jahren

64 Seiten | 20 Euro



Wochenender mit Kindern:

Lieblingsorte für Familien in und um Hamburg von Eli Frenz

Reiseführer

Frenz Verlag | ISBN: 978-3-9822646-2-2

22 Euro

