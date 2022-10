Bücher bei Mikado - Lesetipps und Empfehlungen für Kinder

In unserer Sendung "Bücherwurm" stellen wir euch einmal im Monat neue Kinder- und Jugendbücher vor. Die Themen sind bunt gemischt und es ist immer was für Leseanfänger und etwas für altere Grundschulkinder dabei - und hin und wieder auch ein Vorlesetipp. Außerdem erfahrt ihr, was unsere Testleser vom jeweils aktuellen Buch des Monats halten.