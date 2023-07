Mit Kindern in die Berge? Hier die passenden Bücher dazu Stand: 18.07.2023 13:24 Uhr Endlich Ferien! Fahren Sie mit Ihren Kindern in die Berge? Hier vier Titel für teils kleine, teils größere Kinder, die die Vorfreude auf das Reiseabenteuer nach oben klettern lassen.

von Annika Feldmann

"Mein kleiner Berg": Die Tierwelt der Berge mit den ganz Kleinen entdecken

Kathrin Wiehle zeigt uns in "Mein kleiner Berg", wem wir auf der Alp, im Tal oder im Wald alles begegnen können. Ihre klaren Illustrationen erleichtern auch kleinen Kindern das Wiedererkennen und fangen auf bezaubernde Weise das Zusammenleben von Murmeltier, Gams und Steinbock ein. Gedruckt mit Naturfarben auf recyceltem Karton ist dieses Buch nicht nur besonders schön, sondern auch umweltfreundlich.

"Die Welt der Berge": Tiere, Pflanzen und nützliches rund um den Globus

Ein echtes Schmuckstück ist dieses Natur-Sachbuch des Hamburger Illustrators Dieter Braun, den nach seiner Kindheit im Flachland die Faszination für die Berge packte. Mit beeindruckenden Bildern zeigt dieser etwas andere Bergführer nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch all das, was Menschen in den Bergen so machen und gebrauchen können. Kurze Texte liefern dazu spannendes Wissen, das auch Erwachsene weiter bringt.

"Krissi Krampus": Auf den Spuren des Alpenländischen Brauchtums

"In den Alpen, ganz hinten links, dort wo sich Gruselfuchs und Angsthase gute Nacht sagen, liegt schaurig und finster der Krampusberg." So beginnt dieses gar nicht so gruselige Bilderbuch, das der Frage nachgeht, was Krampusse eigentlich im Sommer machen - denn ihre Hauptarbeit leisten sie im Winter. Warum? Nun, der Krampus ist eine Schreckensgestalt aus dem Adventsbrauchtum. Während der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, werden die unartigen vom Krampus bestraft - zumindest rund um die Alpen. "Krissi Krampus" von Leonora Leitl ist eine fantasievoll freche Geschichte, in der man ganz nebenbei die Bräuche und Gedankenwelt der Region kennenlernt.

“Berge!”: Wissensvermittler und Mitmachbuch in einem

Piotr Karskis Buch "Berge!" lädt ein, sich den Bergen auf besonders kreative und spielerische Weise zu nähern. Gestalte dein eigenes Bergpanorama! Was steht heute auf dem Bärenspeiseplan? Wie kann ich meinen eigenen Stalaktit züchten? Dieses Buch inspiriert, macht schlau und begeistert zudem alle, die eine Schwäche für tolle Illustrationen haben.

Die Titel in der Übersicht "Mein kleiner Berg" von Katrin Wiehle

Beltz | ISBN:978-3-407-82197-3

Ab 2 Jahre

16 Seiten | 8,95 Euro



"Die Welt der Berge" von Dieter Braun

Knesebeck | ISBN 978-3-95728-130-2

Ab 8 Jahren

96 Seiten | 25 Euro



"Krissi Krampus" von Leonora Leitl

Kunstanstifter | ISBN 978-3948743048

Ab 4 Jahren

40 Seiten | 22 Euro



"Berge!" von Piotr Karski

Moritz Verlag | ISBN 9783895653476

Ab 6 Jahren

224 Seiten | 20 Euro

