eat.READ.sleep.: (130) Astronautennahrung und Familienromane Stand: 31.01.2025 06:00 Uhr Jan und Daniel kreisen in einer Raumstation um die Erde, essen Astronautennahrung, lesen Jojo Moyes und schwärmen vom Debütroman des Gasts Nora Schramm.

In der neuen Folge heben Jan und Daniel ab: Mit dem Roman "Umlaufbahnen" von Samantha Harvey kreisen sie buchstäblich sechzehnmal am Tag in einer Raumstation um die Erde. Auch kulinarisch gibt es Astronautennahrung, denn Daniel hat astronomisch gute Borschtsch gekocht. Andere Bücher gehen mitten hinein ins irdische Familienglück oder eher: Unglück. Ein Debütroman über das Zerbrechen einer Ehe begeistert die beiden, geschrieben hat ihn Nora Schramm, sie ist Gast der Folge. Auch der Besteller "Zwischen Ende und Anfang" von Jojo Moyes kreist ganz nah im familiären Orbit von Trennung und neuer Liebe.

Die Bücher der Sendung:

Jojo Moyes : "Zwischen Ende und Anfang". Wunderlich (Bestsellerchallenge)

: "Zwischen Ende und Anfang". Wunderlich (Bestsellerchallenge) Tommy Orange : "Verlorene Sterne". Hanser Berlin (Tipp von Jan)

: "Verlorene Sterne". Hanser Berlin (Tipp von Jan) Samantha Harvey : "Umlaufbahnen". dtv (Tipp von Daniel und Literarische Vorspeise)

: "Umlaufbahnen". dtv (Tipp von Daniel und Literarische Vorspeise) Nora Schramm : "Hohle Räume". Matthes & Seitz (Unser Gast)

: "Hohle Räume". Matthes & Seitz (Unser Gast) Philipp Roth ."Verschwörung gegen Amerika".Rowohlt (All Time Favourite von Daniel)

."Verschwörung gegen Amerika".Rowohlt (All Time Favourite von Daniel) Sinclair Lewis : "Das ist bei uns nicht möglich". Aufbau (All Time Favourite von Jan)

: "Das ist bei uns nicht möglich". Aufbau (All Time Favourite von Jan) Colum McCann : "Der Tänzer". Rowohlt (Buchladentipp von Daniel)

: "Der Tänzer". Rowohlt (Buchladentipp von Daniel) Daphne Kalotay : "Die Tänzerin im Schnee". Aufbau Taschenbuch (Buchladentipp von Jan)

: "Die Tänzerin im Schnee". Aufbau Taschenbuch (Buchladentipp von Jan) Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Tommy Goertz: "Im Schnee". Piper

Rezept für : Borschtsch à la Baikonur

500 g Rote Beete

1 Stange Porree

3 Möhren

500 g Weißkohl

500 g Kartoffeln

1 Zwiebel

2 EL Öl

2 EL Balsamico (hell)

(hell) 1 1/2 Liter Gemüsebrühe

1/2 Bund Dill

Schmand

Zubereitung

Das Gemüse schälen, putzen und in Stifte (Rote Bete), Ringe (Porree), Scheiben (Möhren), Streifen (Weißkohl) und Würfel (Kartoffel) schneiden. Die Zwiebel hacken. Zwiebeln, Kohl, Rote Bete und Kartoffeln in heißem Öl andünsten, mit der Brühe ablöschen, aufkochen und dann eine Viertelstunde köcheln lassen. Danach die Möhren und den Porree dazugeben und weiter 10 Min. köcheln lassen. Das Ganze mit Zucker, Balsamico, Salz und Pfeffer abschmecken. Den fertigen Borschtsch dann auf dem Teller mit einem Klecks Schmand und etwas gehacktem Dill anrichten.

"Hier versammeln sie sich an diesem Abend zum Essen, alle sechs, und Roman und Anton teilen ihre Vorräte - Sauerampfersuppe, Borschtsch und Rassolnik, eingelegten Fisch, Oliven, Hüttenkäse und Würfel trockenen Brots. Haben wir heute Morgen erst darüber gesprochen, dass wir die Raumstation wie ein Bauernhaus einrichten wollen?", fragt Pietro. (aus Samantha Harvey, „Umlaufbahnen“, Seite 160)

