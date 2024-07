eat.READ.sleep.: (116) Krabbenbrot und Urlaubsbücher Stand: 05.07.2024 06:00 Uhr Sommerfolge #1 mit seeehr vielen Buchtipps für sofortiges Feriengefühl. Die Wunsch-Kriterien der Community: Leicht, mitteldick und das Meer soll vorkommen.

Daniel und Katharina präsentieren ein Best Of der Bücher mit Cottages und Sandstränden auf dem Cover und interviewen spontan zwei Überraschungsgäste (Bestsellerautoren!). Außerdem geht es um die Qualität von Ferienwohnungen in Relation zur Küchengeräte-Dichte, um S-E-X - und am Ende gibt es einen "Bestseller on top".

Die Bücher der Sendung:

Julie Caplin : Reihe "Romantic Escapes", übersetzt von Christiane Steen (Rowohlt)

: Reihe "Romantic Escapes", übersetzt von Christiane Steen (Rowohlt) Carly Fortune : "Fünf Sommer mit dir" und "Nächsten Sommer am See"

: "Fünf Sommer mit dir" und "Nächsten Sommer am See" Elin Hilderbrand , diverse Titel (Tipp von Dora Heldt)

, diverse Titel (Tipp von Dora Heldt) Jenny Colgan : "Die kleine Bäckerei am Strandweg", übersetzt von Sonja Hagemann (Berlin Verlag)

: "Die kleine Bäckerei am Strandweg", übersetzt von Sonja Hagemann (Berlin Verlag) Jenny Colgan : "Sommerhimmel über dir und mir", übersetzt von Sonja Hagemann (Piper)

: "Sommerhimmel über dir und mir", übersetzt von Sonja Hagemann (Piper) Daniele Palu : "Der tote Krabbenfischer" (Rowohlt)

: "Der tote Krabbenfischer" (Rowohlt) Rebecca F. Kuang : "Yellowface", übersetzt von Jasmin Humburg (Eichborn)

: "Yellowface", übersetzt von Jasmin Humburg (Eichborn) Gillian McDunn : "Pelikansommer", übersetzt von Katja Maatsch (Sauerländer), ab 10

: "Pelikansommer", übersetzt von Katja Maatsch (Sauerländer), ab 10 Jan Weiler : "Der Markisenmann" (Heyne)

: "Der Markisenmann" (Heyne) Kristina Pfister : "Ein unendlich kurzer Sommer" (S. Fischer)

: "Ein unendlich kurzer Sommer" (S. Fischer) Miranda Cowley Heller : "Der Papierpalst", übersetzt von Susanne Höbel (Ullstein)

: "Der Papierpalst", übersetzt von Susanne Höbel (Ullstein) Helene Bockhorst : "Der Supergaul" (Ullstein)Miranda July: "Auf allen Vieren", übersetzt von Stefanie Jacobs (Kiepenheuer & Witsch)

: "Der Supergaul" (Ullstein)Miranda July: "Auf allen Vieren", übersetzt von Stefanie Jacobs (Kiepenheuer & Witsch) Dominik Gaida : "Brynmor University" (Kyss)

: "Brynmor University" (Kyss) Trude Teige: "Und Großvater atmete mit den Wellen", übersetzt von Günther Frauenlob (S. Fischer)

Rezept für Pollys Weißbrot

700 g Mehl

1 Pck. Trockenhefe

400 ml warmes Wasser

1 TL Salz

1 EL Zucker

Zubereitung

Mehl und Hefe vermischen, alles andere dazu, 5 min kneten (Handrührer, Knethaken). 1-2 Std gehen lassen.

Nochmal ein paar Minuten durchkneten (per Hand), eine Kugel (oder länglichen Laib) formen, ca. 1 Std gehen lassen.

Bei 220 Grad ca. 25 Minuten backen – zum Test draufklopfen: Wenn es hohl klingt, ist es gut.

Dieses Rezept kann man beliebig abwandeln – einfach mal mit verschiedenen Mehlsorten experimentieren und/oder Nüsse, geraspelte Mohrrüben, Leinsamen etc. dazugeben!

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

