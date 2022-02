Matiychuk: "Es sind Kategorien, in denen keiner denkt" Stand: 24.02.2022 18:26 Uhr Seit Donnerstagmorgen bombadieren russische Truppen die Ukraine. Im Westen des Landes befindet sich Oxana Matiychuk, die Leiterein des Kulturvereins Gedankendach in Czernowitz.

Sie ist Germanistin und arbeitet am Lehrstuhl für ausländische Literaturgeschichte, -theorie und slawische Philoloige an der dortigen Universität. NDR Kultur hat mit ihr gesprochen.

Sie sind zurzeit in Czernowitz im Westen der Ukraine. Jetzt ist das schlimmste Szenario eingetroffen. Was befürchten Sie für sich persönlich?

Oxana Matiychuk: Es geht den Menschen sehr unterschiedlich. Es ist inzwischen bekannt, dass durch die Luftangriffe viel zerstört wurde. Nach neuesten Meldungen wurde das Wasserkraftwerk eingenommen. Man denkt an persönliche Sicherheit, an die von Verwandten, an meine pflegebedrüfte Mutter und an mein Land, weil das eigene Leben ohne die Ukraine nicht so viel Wert ist.

Es gibt nicht nur Angriffe im Osten, sondern im ganzen Land. Fühlen Sie sich persönlich bedroht?

Matiychuk: Noch nicht, objektiv gibt es keinen Grund dafür. Meine Familie ist noch in einer glücklichen Lage, ist gut versorgt. Es ist unwahrscheinlich, dass dort eine Rakete einschlägt, obwohl der Fernsehturm in der Nähe ist. Zurzeit gibt es keinen Grund, mich persönlich in Gefahr zu fühlen, das kann sich aber auch schnell ändern.

Im Westen wirken viele doch überrascht von der Entwicklung. Waren Sie auch überrascht oder hatten Sie damit gerechnet?

Matiychuk: Ich war überrascht und ich glaube, das waren sehr viele in der Ukraine, auch in Russland. Ich habe sehr viel in den letzten Wochen und Tagen gelesen, qualitativ gute Interviews mit russischen Soziologen und Experten. So einen flächendeckenden Angriff hat eigentlich keiner voraussehen können. Man hat es einfach mit einem paranoiden Menschen zu tun. Das klingt jetzt nicht politisch korrekt, aber es ist auch keine Zeit für die politische Korrektheit. Es sind Kategorien, in denen keiner denkt, nicht im Westen, aber auch nicht in der Ukraine, wo man nach 2014 ein einigermaßen ruhiges Leben geführt hat.

Putin rechtfertigt sein Verhalten "historisch", erkennt die Ukraine nicht als souveränen Staat an. Wie empfinden Sie sein Weltbild, aus dem heraus er so aggressiv agiert?

Matiychuk: Stellen wir uns kurz vor, es würden auch andere Staaten, die früher Imperien waren, solche Ansprüche geltend machen. Ich frage mich, wie weit geht man zurück? Stellen Sie sich vor, die Mongolei würde sich an das Große Mongolische Reich erinnern. Stellen Sie sich vor, man würde jetzt das Römische Reich wiederherstellen wollen. Oder die Habsburger, das wäre aus meiner Sicht gar nicht so schlecht, weil es der Bukowina in dieser Zeit gut ging. Es klingt für Sie wahrscheinlich absurd, für mich auch. Aber deswegen zeigt das auch die ganze Absurdität dieser These, das historische Recht. Und Deutschland hätte dann sicher auch das Recht, Kaliningrad wieder zurückzubekommen, finden Sie nicht?

Ich kann das teilweise nachvollziehen, weil ich in der Sowjetunion geboren und teilweise sozialisiert wurde. Ich hätte aber nicht gedacht, dass solche Weltordnungs-Hirngespinste heute möglich sind. Ich kann tatsächlich nachvollziehen, wie er denkt und das ist alles was ich kann. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass er nach dieser Vorstellung auch handelt, man kann ja unterschiedliche Vorstellungen von der Weltordnung, von der historischen Gerechtigkeit haben, aber deswegen bombardiert man nicht das Land, dem man das Recht auf Existenz abspricht. Deswegen feuert man nicht Raketen auf die Wohnungsviertel.

Wie konnte es soweit kommen? Hat auch der Wesen seinen Anteil an der Entwicklung?

Matiychuk: Das ist eine schwierige Frage, ich bin keine Politologin und kann nur spekulieren. Ich glaube, was der Westen sicher lange nicht begriffen hat, dass ein Dialog mit Russland in der Form, wie man das im Westen versteht, nicht möglich ist. Weil die Kategorien, die Denkkategorien anders sind.

Was würden Sie sich vom Westen wünschen?

Matiychuk: Weiß ich nicht. Ich denke jetzt ganz rational, dass man schon mehr Waffen braucht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht an einen Dialog. Ich glaube, dass nur die Sanktionen, der Druck vom Westen - in welcher Form auch immer - und die Waffen für die ukrainischen Bürger, die imstande sind, ihr Land zu verteidigen, helfen können. An eine diplomatische Lösung glaube ich nicht. Ich glaube aber auch nicht zwingend daran, dass dieser Krieg sehr schlecht für die Ukraine ausgehen kann.

Sie haben geschrieben, ihr "literturlastiges Denken" befördere gerade viele Assoziationen. An was denken Sie da zum Beispiel?

Matiychuk: An so Vieles. Ich denke in erster Linie an George Orwell mit seiner Dystopie 1984. Ich denke an viele russische Schriftsteller, die schon immer das grauenvolle System beschrieben haben, ich denke an viele ukrainische Schriftsteller, die sich mit der Geschichte auseinandergesetzt haben. Ich habe mich noch mit Studenten online getroffen und eine hat mir gesagt: "Wissen Sie, wir haben zuletzt über Kafkas Prozess gesprochen und wie klein sich der Mensch fühlt. Wie genial hat Kafka das beschrieben?!"

Ich denke vor allem, die freien Künstler wird das schwer treffen. Weil die Aufträge ausbleiben, praktisch gedacht, aber auch Geld, Geldabhebungen, Einschränkungen. In jedem Krieg ist es ein Problem, an das Geld heranzukommen. Darüberhinaus eine persönliche Katastrophe.

Allerdings, so grauenvoll das klingt, es wird jetzt neuen Stoff geben für künstlerische Impulse und künstlerische Auseinandersetzung. Das bedeutet aber auch konkret für unseren Kulturverein, dass wir Projekte nicht finanziert bekommen. Da hängen Menschen dran, finanzielle Sicherheiten.

Was brennt Ihnen auf den Nägeln?

Matiychuk: Ich habe heute mit meinen russischsprachigen Freunden im Süden gesprochen, die genauso schockiert waren und sich auch auf keinen Fall von dem großen Zaren verteidigen lassen wollen. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann das, dass die Stimme der Russischsprachigen im Kreml endlich erhört wird.

