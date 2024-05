Stand: 08.05.2024 11:02 Uhr "Those About to Die": Roland Emmerich inszeniert Serie mit Anthony Hopkins

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich inszeniert die Serie "Those About to Die", die am 17. Juli auf Prime Video erscheint. In zehn Episoden taucht die Serie in die spektakuläre, vielschichtige und korrupte Welt der Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe im antiken Rom ein. Unter den Tribünen arbeiten und leben tausende Menschen - viele von ihnen werden für die Spiele ihr Leben lassen. Zum Cast der Serie gehört unter anderem Anthony Hopkins, der den römischen Kaiser Vespasian spielt, und Iwan Rheon (Game of Thrones). Inspiriert wurde die Serie von dem gleichnamigen Sachbuch von Daniel Mannix. | Sendebezug: | 08.05.2024 16:30 | N-JOY